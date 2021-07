La nouvelle fonctionnalité WhatsApp vous permet de déplacer les discussions de l’iPhone vers Android

WhatsApp est l’un des services de messagerie les plus populaires, mais malgré son existence depuis plus d’une décennie, il n’y a toujours aucun moyen de déplacer vos discussions d’un type de téléphone à un autre.

Il est assez facile de passer d’un ancien à un nouvel iPhone, et il en va de même pour les utilisateurs d’Android qui passent à un nouveau combiné Android. Mais si vous décidez de quitter le navire et de passer d’iPhone à Android (ou vice versa), vous devrez recommencer à zéro avec uniquement vos contacts et des écrans de discussion vierges.

Cependant, cela pourrait bientôt être un problème du passé en tant que dernière version bêta de WhatsApp (pour iPhone) en tant qu’option pour « Déplacer les discussions vers Android ». Repéré en avril par WABetaInfo, WhatsApp travaillait enfin sur un outil de transfert de chat qui passe d’iPhone à Android. Même maintenant, on ne sait toujours pas quand les utilisateurs d’Android pourront migrer leurs discussions WhatsApp vers iPhone, mais il existe au moins des solutions de contournement payantes de TenorShare, iMobie et d’autres pour le faire. WhatsApp n’aime pas ces méthodes et dit qu’elles violent ses conditions d’utilisation. Pour en venir au fait, cependant, la nouvelle version bêta pour iPhone dispose d’un outil qui a d’abord été espionné par les développeurs XDA et signalé par WABetaInfo. Merci @xdadevelopers pour votre récente découverte de l’application « Passer à Android », pour migrer l’historique des discussions WhatsApp d’iOS vers Android. 🤩

Ces captures d’écran montrent comment le processus fonctionne. Cette fonctionnalité est en cours de développement et sera disponible dans une future mise à jour. https://t.co/FmZbXi33L2 pic.twitter.com/w7GiCUHSuS — WABetaInfo (@WABetaInfo)

28 juillet 2021 Le processus fonctionne à l’aide de l’outil de restauration de données intégré d’Android qui déplace les photos, les fichiers et les applications entre les téléphones. 9to5Google a remarqué que l’outil a été mis à jour avec la possibilité de copier vos discussions WhatsApp depuis un iPhone. Une fois que vous avez lancé la migration dans l’application iPhone bêta, vous êtes invité à scanner un code QR affiché par l’outil de restauration de données sur votre téléphone Android. Voici comment cela fonctionne du côté de l’iPhone, mais pour l’instant, on ne sait pas pourquoi un câble est nécessaire : WhatsApp développe une fonctionnalité pour migrer vos chats entre différentes plateformes.

Cette vidéo montre comment les chats sont migrés depuis iOS. Il faut un câble : de nouveaux outils pour PC arrivent-ils ou quoi ? Il sera disponible pour les bêta-testeurs dans une future mise à jour. Poursuivre @WABetaInfo pour plus pic.twitter.com/Bu6xGxkpWE — WABetaInfo (@WABetaInfo)

2 juillet 2021 Le fait que l’option « Déplacer les chats » soit apparue dans la version bêta de l’iPhone signifie qu’elle ne devrait pas être trop longue avant qu’elle ne soit disponible pour tout le monde et pas seulement pour les bêta-testeurs. Ce n’est pas la seule fonctionnalité sur laquelle travaille WhatsApp. Nous avons récemment signalé le multi-appareil, également actuellement en version bêta, qui vous permet d’avoir jusqu’à cinq appareils compagnons pouvant fonctionner indépendamment de votre téléphone. La mauvaise nouvelle est qu’il n’y a toujours rien à l’horizon qui suggère que vous pourrez un jour utiliser WhatsApp sur plusieurs téléphones, mais il se peut que – toujours selon WABetaInfo – il soit possible de transférer les discussions vers un nouveau numéro de téléphone. dans le futur. À l’heure actuelle, si vous modifiez votre numéro, il n’y a aucun moyen d’apporter votre historique de discussion avec vous car votre compte WhatsApp est lié à votre numéro de téléphone. Articles connexes pour une lecture plus approfondie