La nouvelle fonctionnalité Instagram permet aux utilisateurs de bloquer les publicités de perte de poids

Instagram a mis à jour son contrôle du contenu sensible fonctionnalité le 6 juin, et désormais les utilisateurs peuvent filtrer les publicités liées à la perte de poids sur leurs fils d’actualités.

La mise à jour élargit la fonctionnalité introduite par Instagram l’été dernier en permettant aux utilisateurs de filtrer le contenu sur plus que leur page Explorer.

“En plus d’Explorer, vous pourrez désormais contrôler la quantité de contenu et de comptes sensibles que vous voyez dans la recherche, les bobines, les comptes que vous pourriez suivre, les pages de hashtag et les recommandations dans le flux”, a écrit la société dans son déclaration.

Le sujet “contrôle du poids corporel” est le dernier à être inclus dans la liste des sujets pouvant être filtrés des flux quotidiens des utilisateurs. D’autres applications de médias sociaux ont pris des décisions similaires ces dernières années. TikTok a interdit les publicités d’applications de jeûne et a restreint les publicités de la promotion d’une « image corporelle négative » en 2020.

On ne sait pas si Instagram suivait l’exemple de TikTok ou avait apporté ses modifications à la suite d’une pétition créée par l’influenceuse neutre, Katie Budenberg.

L’année dernière, Budenberg a créé un pétition pour encourager Instagram à inclure une option de filtrage des annonces de perte de poids dans sa fonction de contrôle du contenu sensible. Dans la description de la pétition, elle a écrit : “Pour certains, ces publicités peuvent être inoffensives et elles peuvent défiler, mais pour certaines, ces publicités sont déclenchantes et dangereuses.”

La pétition a reçu plus de 30 000 partisans et moins d’un an plus tard, Instagram a mis à jour la fonctionnalité. Dans un Publier sur l’application, Budenberg a partagé un graphique informant ses abonnés du changement et a énuméré les étapes à suivre pour filtrer le contenu de perte de poids sur leurs fils d’actualités.

“Je ne sais pas si c’était nous, je ne sais pas si Instagram vient de revenir à la raison, mais le plus important – NOUS POUVONS MAINTENANT DEMANDER DE NE PAS VOIR D’ANNONCES DE PERTE DE POIDS”, a-t-elle écrit dans sa légende.

S’il s’agit d’un changement que vous souhaitez voir apparaître sur votre compte Instagram personnel, voici les étapes à suivre :

Accédez à votre profil Choisissez l’icône de menu dans le coin supérieur droit Cliquez sur Paramètres Appuyez sur Annonces Accéder aux rubriques publicitaires Dans la barre d’outils “Rechercher dans tous les sujets”, recherchez “contrôle du poids corporel” Cliquez sur le sujet Sélectionnez “voir moins”

