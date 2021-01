YouTube teste une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux créateurs de contenu de marquer des produits sur leurs vidéos pour permettre aux téléspectateurs d’acheter leurs produits ou articles sponsorisés directement depuis la plateforme. La fonctionnalité à venir a été repérée pour la première fois en octobre 2020, lorsque la plate-forme appartenant à Google a étendu la fonctionnalité de balise d’achat à des créateurs limités aux États-Unis. Actuellement, il est toujours limité aux producteurs américains, et les téléspectateurs peuvent trouver l’icône du panier dans le coin inférieur gauche de la vidéo. Il est visible pour les utilisateurs sur les plates-formes iOS et Android de YouTube ainsi que sur le client Web.

YouTube explique que les créateurs peuvent ajouter « certains produits » à leurs vidéos, bien que les détails complets sur la façon de baliser des éléments restent incertains. « À partir de là, les spectateurs peuvent explorer la page de chaque produit pour voir plus d’informations, des vidéos associées et des options d’achat pour ce produit », a ajouté la société dans un article de blog. Comme la fonction d’achat est toujours en cours de développement, seuls certains créateurs y ont accès, et la société n’a pas encore partagé plus de détails sur sa disponibilité mondiale. Pour le moment, on ne sait pas non plus comment YouTube générera des revenus à partir de ces ventes directement depuis la plate-forme.

Mais YouTube introduirait probablement une réduction de ces achats via l’application, similaire au plan de Google consistant à percevoir des frais de 30% sur les achats via l’application sur les appareils Android. Actuellement, les revenus de la plateforme de partage de vidéos proviennent en grande partie des publicités; cependant, la nouvelle fonctionnalité permettrait à l’entreprise de générer des dollars supplémentaires. La société a généré 3,81 milliards de dollars uniquement grâce à la publicité en 2019, selon le rapport sur les résultats du deuxième trimestre 2020 d’Alphabet. Bloomberg avait précédemment signalé que YouTube testait l’intégration des achats en collaboration avec Shopify.

Avec le dernier développement, YouTube espère également prendre Instagram, qui propose des fonctionnalités d’achat intégrées aux créateurs et aux utilisateurs réguliers. Actuellement, les utilisateurs d’Instagram peuvent acheter des produits sponsorisés et des produits créateurs via IGTV, et la société teste également la fonction d’achat via Reels. YouTube pourrait avoir un avantage sur ses concurrents car la plate-forme compte plus de 2 milliards d’utilisateurs.