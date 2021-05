Dans le but de rendre les rencontres sur Tinder plus sûres, la plate-forme de rencontres en ligne lance une nouvelle fonctionnalité induite par l’IA appelée « Are You Sure » qui aiderait à arrêter le harcèlement avant qu’il ne commence. Intitulé «Êtes-vous sûr? (AYS), «la nouvelle fonctionnalité suivra tout ce qui pourrait contenir un« langage nuisible ». Il donne à l’utilisateur une invite avant d’envoyer un message qu’il pourrait percevoir comme nuisible. Tinder a déclaré que la notification AYS avait apparemment réduit le « langage inapproprié » dans les messages sur Tinder de 10% lors des premiers tests.

Dans un déclaration», A déclaré Tinder,« l’IA a été construite sur la base de ce que les membres ont rapporté dans le passé, et elle continuera d’évoluer et de s’améliorer au fil du temps ».

Le communiqué dit que les membres qui ont vu l’AYS? prompt étaient «moins susceptibles» d’être signalés pour des messages inappropriés au cours du mois suivant. Le discours de haine, le contenu ouvertement sexuel et « tous les termes qui vont à l’encontre des directives de la communauté » sont ce que l’IA signalera, le Courrier quotidien a cité une source en disant.

Auparavant, Tinder avait également lancé un « Cela vous dérange-t-il? » fonction pour ses utilisateurs qui a fait apparaître un message affichant le même chaque fois que l’IA détecte ce qu’elle considère comme un message nuisible ou offensant reçu par un utilisateur.

Quant à l’AYS, il utilise également des données que les membres ont précédemment qualifiées de inappropriées ou offensantes de toute façon.

«En exprimant leurs attentes en matière de communication respectueuse et en laissant les utilisateurs s’interrompre un moment pour repenser un message qui pourrait offenser, Tinder engage sa communauté à créer une plate-forme plus sûre. Et en offrant aux utilisateurs un moyen facile de signaler les messages de harcèlement, ce nouvel outil aidera Tinder à identifier – et à prendre des mesures contre – les utilisateurs qui ne veulent pas agir de manière responsable », a déclaré Scott Berkowitz, président de RAINN (Rape, Abuse & Incest National Network ), La plus grande organisation américaine à but non lucratif contre les agressions sexuelles qui travaille avec Tinder pour aider à lutter contre les agressions sexuelles sur ses plateformes en ligne.

Cependant, dans certains cas, l’algorithme peut également faire une erreur et les messages peuvent être sortis de leur contexte. Dans les messages utilisés pour véhiculer de l’humour ou du sarcasme, l’IA peut faire une erreur et afficher un avertissement contextuel, que les utilisateurs peuvent ensuite ignorer pour poursuivre leur messagerie.

Tinder a été critiqué récemment à travers le monde pour une augmentation des incidents de harcèlement en ligne, en particulier contre les femmes. Cela a conduit la plate-forme de rencontres à concevoir des fonctionnalités conçues par l’IA pour essayer d’en faire une plate-forme plus sûre.

