Après avoir terminé un Ironman à Barcelone – un défi d’endurance de natation, de cyclisme et de course à pied qui a duré plus de 13 heures – Jeffrey Williams a été déconcerté par le nouveau « » de Strava.Intelligence des athlètes » figure sur son application de suivi d’entraînement préférée.

À la fin du dernier segment, un marathon de 26,2 milles qu’il a mis plus de 5,5 heures à terminer, Athlete Intelligence – qui utilise l’IA pour prendre ces statistiques et les résumer en quelques phrases – lui a dit que c’était une « longue course impressionnante ». et a noté que sa « formation porte clairement ses fruits ».

« Ils vous donnent ce ChatGPT – il vous suffit de lever les yeux au ciel », a déclaré Williams. Forbes. Il trouve cette fonctionnalité légèrement insultante.

« Cela n’a aucun contexte. Cela ne pouvait pas différencier un marathon où j’avais vécu une expérience émotionnelle profonde. Je suis vraiment allé dans un [mental] endroit auquel je ne m’attendais pas. Cela ne fait pas la différence entre cela et une course du mardi soir.

Les utilisateurs de Strava sont connus pour consulter de manière obsessionnelle leurs propres statistiques : combien de minutes par kilomètre pour une course à pied ou combien de kilomètres par heure lors d’une balade à vélo. Beaucoup suivent les efforts de leurs amis et les encouragent via les « félicitations » de l’application. fonction pouce levé. Mais ces paragraphes générés par l’IA, qui étaient déployé le 3 octobre aux abonnés payants, sont souvent générique ou au mieux répétitif et involontairement ridicule au pire, disent de nombreux utilisateurs. Et ils fournissent rarement les informations dont les utilisateurs ont besoin pour les aider à améliorer leurs performances.

« C’est juste une salade de mots à la con de statistiques qui sont déjà véhiculées assez facilement avec les graphiques existants. » Arindam Bose, utilisateur Strava

Au lieu de cela, il a tendance à dire à tout le monde qu’ils « l’écrasent », qu’ils aient couru un marathon ou fait un jogging de récupération, selon les captures d’écran fournies à Forbes – et les encouragements fades ne sont pas particulièrement les bienvenus. Pour parler franchement, de nombreux athlètes amateurs ne veulent pas de cheerleading saccharine de la part d’un robot.

Jeffrey Williams a reçu ce résumé généré par l’IA après l’étape marathon, lorsqu’il a terminé sa récente course Ironman à Barcelone, en Espagne. Jeffrey Williams

« C’est juste une salade de mots à la con de statistiques qui sont déjà transmises assez facilement avec les graphiques existants », a déclaré Arindam Bose, un utilisateur de longue date de Strava et cycliste à San Francisco. Forbes.

« C’était une recommandation absurde, comme si j’essayais de raconter des conneries dans un journal de lycée », a déclaré David Maver de Philadelphie.

Même si de nombreuses entreprises technologiques ont rapidement adapté des résumés et des chatbots basés sur l’IA dans leurs produits, les résultats n’ont pas toujours été utiles. Forbes a rapporté en juin comment Target avait déployé un chatbot interne auprès de ses employés, dont beaucoup l’ont décrit comme un gaspillage des ressources de l’entreprise. En mars, le Washington Post trouvé que le chatbot d’Amazon orienté client n’a pas « tenu la promesse de trouver le produit le mieux adapté à vos besoins ou de vous lancer dans un nouveau passe-temps ». Et ce même mois, un chatbot publié par la ville de New York a donné aux citoyens de mauvais conseils et, dans certains cas, carrément illégaux.

Certains utilisateurs se sont révoltés : après que la société de livraison DPD a lancé un chatbot de service client, une utilisatrice était tellement frustrée par l’expérience qu’elle convaincu d’écrire de la poésie fustigeant sa maison mère.

Comme de nombreux outils d’IA, l’Athlete Intelligence de Strava hallucine parfois ou fait de fausses hypothèses.

Lors d’une récente course de quatre milles qui avait un gain d’altitude de seulement 72 pieds, Athlete Intelligence a déclaré à Maver de Philadelphie que son « entraînement ciblé » avait « des changements d’élévation tout au long des écarts suggèrent un itinéraire difficile », malgré la propre caractérisation de la course par Maver comme étant étant « crêpe plate ».

Un récent résumé d’AI a déclaré à Joshua Sun qu’il « l’avait écrasé au Great Wall Ultra », malgré le fait qu’il avait couru dans l’Iowa. Josué Soleil

Coureur et directeur de course basé dans l’Iowa Josué Soleil dit Forbes qu’Athlete Intelligence a été confus par son utilisation de l’expression « Grande Muraille » dans le titre Strava d’une course récente. Sun faisait référence à un restaurant chinois local à Davenport, Iowa, mais le robot a félicité Sun pour sa « course en Chine », le surnommant même la « Grande Muraille Ultra… dans une partie magnifique du monde ».

Le PDG de Strava, Michael Martin, a reconnu qu’Athlete Intelligence en est à un « stade bêta précoce » et n’est pas vraiment destiné aux athlètes expérimentés, ajoutant que n’importe qui peut facilement désactiver cette fonctionnalité. « Ce que nous avons entendu de la part de nos nouveaux utilisateurs, mais ils ont du mal à comprendre les données », a-t-il déclaré. Forbes. « Ils recherchent franchement plus d’encouragement. »

« L’objectif de l’Athlete Intelligence est de permettre aux gens d’acquérir un contexte et une compréhension de leurs performances et de leurs progrès historiques », a déclaré Martin. « Certaines personnes sont capables de le faire uniquement avec les graphiques et les données. Nous fournissons un résumé capsule et nous le faisons de manière encourageante.

Certains utilisateurs Forbes l’interlocuteur a apprécié les encouragements et la positivité de l’IA.

Tzeitel Gutierrez de Black Diamond, Washington, l’a apprécié, même si « c’est un peu simpliste ».

« Même lors des sorties où j’avais des difficultés, cela trouve une tournure positive, ce qui est un peu ennuyeux : j’ai besoin d’un amour dur », a-t-elle déclaré. Forbes. « J’aime bien ça, j’étais sceptique au début, mais ça fait les choses correctement. »

De même, Sana Ajani, une coureuse à Chicago, a été heureux que l’IA a pu mettre en évidence un récent record personnel de vitesse. « Il a examiné toutes les courses que j’ai faites et m’a dit : c’est la course la plus rapide que vous ayez faite », a-t-elle déclaré. Forbes. « Ce n’est pas un lien que j’aurais établi autrement. »

Strava a été fondée en 2009 par Mark Gainey et Michael Horvath et a constitué une base d’utilisateurs dévoués de plus de 120 millions dans presque tous les pays du monde. Au cours des quatre dernières années, la société a levé 185 millions de dollars et a été évaluée à 1,39 milliard de dollars lors d’un cycle de financement de novembre 2020.

Le PDG Martin a déclaré que la nouvelle fonctionnalité d’IA de l’application était conçue avec « l’une des principales sociétés d’IA », mais a refusé de partager laquelle. À la fin du mois dernier, Strava a mis à jour son politique de confidentialité pour dire spécifiquement « nous utilisons les informations que nous collectons pour améliorer la qualité, la fiabilité et/ou l’exactitude de nos fonctionnalités d’IA en créant, développant, formant, testant, améliorant et maintenant l’IA et [machine learning] modèles gérés par Strava ou nos prestataires de services.

