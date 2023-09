La nouvelle fonctionnalité d’IA de Slack vous rattrapera dans les conversations professionnelles

L’intelligence artificielle continue de s’infiltrer dans vos applications professionnelles, Slack intégrant un outil d’IA qui résumera les discussions professionnelles que vous auriez pu manquer.

Après avoir partagé au printemps ses plans pour introduire technologie de chatbot Pour sa plateforme de messagerie, Slack est sur le point de déployer un ensemble de fonctionnalités alimentées par l’IA. L’entreprise a dévoilé Slack AI mercredi, avec Slack Lists. Slack teste les deux fonctions cet hiver avant de les diffuser à plus grande échelle.

Avec Slack AI, les fonctionnalités intégrées à l’application incluront des récapitulatifs de chaîne qui fournissent les points forts et des résumés de fil de discussion en un clic qui vous donnent l’essentiel d’un fil de discussion. Une autre fonctionnalité sera la recherche de réponses, une fonction de questions et réponses qui renvoie les messages, fichiers, chaînes associés et un résumé généré par l’IA.

Voici un aperçu d’une nouvelle fonctionnalité Slack AI pour les résumés de conversations. Mou

Avec Slack Lists, vous pourrez suivre et hiérarchiser les tâches de travail tout en collaborant avec des collègues. Selon l’entreprise, vous pouvez l’utiliser pour « attribuer des propriétaires, mettre à jour le statut et discuter des détails de la tâche en un seul endroit » sur des fils de discussion désignés. Si quelqu’un est mentionné dans une liste, il recevra une alerte. Les listes Slack offriront également la possibilité de gérer les demandes et les approbations tout en étant connecté à Workflow Builder, l’outil personnalisable de Slack qui aide les équipes à automatiser les tâches de routine.

Slack a également annoncé des mises à niveau de Workflow Builder. La version récemment actualisée comprend un hub désigné et est disponible pour les utilisateurs disposant de forfaits payants.

La plate-forme d’appel vidéo professionnelle Zoom a également dévoilé cette semaine une fonctionnalité d’IA similaire qui résumera les réunions aux retardataires.

Note de l’éditeur : CNET utilise un moteur d’IA pour créer certaines histoires. Pour en savoir plus, voir ce post.