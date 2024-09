La nouvelle fonctionnalité d’IA de Google peut transformer vos notes en podcast

Google teste une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de transformer leurs notes de recherche en podcast généré par l’IA. Disponible dans l’application de prise de notes NotebookLM alimentée par l’IA que Google a lancée l’année dernière, cette fonctionnalité permet de « résumer votre contenu, d’établir des liens entre les sujets et de plaisanter dans les deux sens ».

Intitulée « Audio Overview », la fonctionnalité du géant de la technologie permet de transformer vos documents en une discussion audio engageante entre deux hôtes IA en un seul clic. Les utilisateurs peuvent ensuite télécharger ces conversations générées par l’IA.

Les journalistes de Le Verge ont pu expérimenter la fonctionnalité et ont constaté que la conversation était en fait étrangement réelle étant donné le langage utilisé et les plaisanteries légères entre les hôtes de l’IA.

Google a également précisé que la fonctionnalité ne sera « pas une vue complète ou objective d’un sujet mais simplement un reflet » des notes de l’utilisateur.

Cette fonctionnalité présente également certaines limites : la génération de l’audio peut prendre plusieurs minutes et elle n’est disponible qu’en anglais. De plus, comme la plupart des outils d’IA, elle n’est pas censée être précise à 100 %.

Les utilisateurs peuvent tester la fonctionnalité en ouvrant un bloc-notes dans NotebookLM et en sélectionnant le guide du bloc-notes en bas et en cliquant sur « Charger » sous le titre « Présentation audio ».

NotebookLM est déjà alimenté par Gemini 1.5 Pro pour résumer les recherches et a été étendu à plus de 200 pays plus tôt cette année.