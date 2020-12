YouTube déploie une nouvelle fonctionnalité qui vise à réduire les commentaires offensants publiés sur une vidéo. Dans un article de blog, la société appartenant à Google a déclaré que la dernière fonctionnalité avertirait les utilisateurs lorsque leur commentaire pourrait être offensant pour les autres, leur donnant ainsi la possibilité de réfléchir avant de publier. YouTube explique que les utilisateurs dont les commentaires ne sont pas « offensants » sont également susceptibles de voir l’avertissement, bien que la plate-forme s’appuie sur des capacités d’apprentissage automatique pour résoudre ce problème. De même, si un commentaire est techniquement offensant, mais contourne l’IA de la plate-forme, il est toujours susceptible d’être supprimé. YouTube a également annoncé de nouvelles mesures visant à améliorer la représentation et à garantir un plus grand niveau d’égalité pour tous les créateurs de l’application.

Dans l’article de blog, YouTube affirme que la société a investi dans une technologie qui vise à améliorer ses systèmes pour une meilleure détection et suppression des commentaires haineux. La technologie existante sur la plate-forme a assuré la résiliation de plus de 1,8 million de chaînes pour violation de plusieurs politiques. YouTube indique qu’au cours du dernier trimestre (d’août à septembre), 54 000 chaînes ont été fermées pour violation de discours de haine. « Nous savons que les commentaires jouent un rôle clé pour aider les créateurs à se connecter à leur communauté, mais les problèmes de qualité des commentaires sont également l’un des commentaires les plus cohérents que nous recevons des créateurs … Pour encourager des conversations respectueuses sur YouTube, nous » relancer une nouvelle fonctionnalité qui avertira les utilisateurs lorsque leur commentaire peut être offensant pour les autres, leur donnant la possibilité de réfléchir avant de publier « , a déclaré Johanna Wright, vice-présidente de la gestion des produits de YouTube.

Au fil des ans, YouTube a introduit de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux commentaires offensants sur la plate-forme. En janvier de cette année, la société a déployé la fonctionnalité Cartes de profil qui fournit des informations sur les commentaires publiés par un utilisateur sur diverses vidéos. Les utilisateurs peuvent vérifier la carte de profil en cliquant sur la photo de profil de n’importe quel utilisateur dans la section des commentaires. De plus, l’entreprise autorise les créateurs à bloquer leurs vidéos.

En savoir plus sur nos efforts continus pour faire de YouTube une plate-forme plus inclusive, notamment sur la manière dont nous utilisons vos commentaires pour améliorer la nature des commentaires et mieux servir les créateurs. https://t.co/HiIe11xJGJ – Créateurs YouTube (@YouTubeCreators) 3 décembre 2020

Pendant ce temps, à partir de 2021, YouTube demandera aux créateurs sur une base volontaire de fournir leur sexe, leur orientation sexuelle, leur race et leur appartenance ethnique afin d’améliorer la représentation sur la plateforme. « Nous examinerons ensuite de près comment le contenu de différentes communautés est traité dans nos systèmes de recherche, de découverte et de monétisation. Nous rechercherons également des schémas possibles de haine, de harcèlement et de discrimination qui peuvent affecter certaines communautés plus que d’autres », le message ajouté.

YouTube dit que la société améliorera la plate-forme au cas où elle trouverait un déséquilibre.