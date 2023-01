La nouvelle fonctionnalité de Spotify “Playlist in a Bottle” vous permet de créer une capsule temporelle de musique

Spotify a de bonnes nouvelles pour les mélomanes nostalgiques. Le service de diffusion de musique déploie une nouvelle expérience intégrée à l’application qui vous permet de figer vos moments musicaux préférés dans le temps, puis de les écouter un an plus tard, la société m’a dit Mercredi.

La nouvelle fonctionnalité, appelée Playlist in a Bottle, vous invite à répondre à une série d’invites inspirées de chansons comme “une chanson que vous allez embrasser quelqu’un cette année” ou “une chanson que vous devez entendre en direct en 2023”, puis stocke votre sélection dans une capsule temporelle numérique scellée jusqu’en 2024. Le moment venu, Spotify les utilisateurs pourront partager leurs capsules temporelles sur les réseaux sociaux à l’aide d’une carte personnalisée et du hashtag #PlaylistInABottle.

Vous pourrez ouvrir votre capsule temporelle de musique numérique une fois que janvier 2024 arrivera, mais pas avant. Afin d’ajouter la fonctionnalité à votre appareil mobile, assurez-vous d’avoir la dernière version de Spotify installé. Vous trouverez l’option capsule temporelle sur spotify.com/playlistinabottle, qui vous permettra de choisir parmi différents modèles de capsules temporelles numériques, notamment une bouteille, une poche de jean, une machine à chewing-gum, une boîte à lunch ou un ours en peluche. Selon Spotify, l’expérience “capture qui tu es musicalement maintenant et ensuite vous permet de revisiter votre moi musical de 2023 un an plus tard.”

Lorsque le calendrier passera à janvier 2024, votre capsule temporelle vous sera révélée afin que vous puissiez revoir vos morceaux préférés de cette année et les partager avec vos amis. La fonction Playlist in a Bottle est disponible pour les utilisateurs Spotify gratuits et premium, et sur iOS et Android dispositifs.