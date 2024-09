La nouvelle fonctionnalité de NotebookLM a le potentiel de remplacer les animateurs de podcast

Google a étendu la disponibilité de son assistant de recherche et de rédaction basé sur l’IA, NotebookLM, à plus de 200 pays plus tôt cette année et l’a mis à niveau avec Gemini 1.5 Pro pour débloquer encore plus de fonctionnalités. Aujourd’hui, l’entreprise a introduit une nouvelle fonctionnalité qui peut convertir vos documents, diapositives et graphiques en discussions audio.