Netflix teste une nouvelle fonctionnalité dans le monde qui permet aux utilisateurs de définir un minuteur pour leur période de visionnage. La fonction de minuterie comprend quatre réglages de 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes ou la fin de tout ce que les utilisateurs regardent. Comme prévu, une fois la durée de la minuterie terminée, l’application cessera de fonctionner pour le reste de la journée, automatiquement. La fonctionnalité est actuellement disponible pour certains utilisateurs de smartphones Android, et la société peut planifier un déploiement en masse après avoir lu les commentaires des utilisateurs.

Un porte-parole de Netflix dans une déclaration à Gadgets 360 a en outre déclaré que la fonction de minuterie pour l’application Android vise à améliorer l’expérience de visionnage mobile. « Ce test est le dernier exemple – un nouveau minuteur qui donne aux membres plus de contrôle sur leur expérience de visionnage en choisissant simplement leur émission ou film préféré et en réglant un minuteur sans avoir à se soucier de le mettre en pause avant qu’il ne soit terminé », la publication citant le porte-parole de Netflix ajoute. Bien que les smartphones Android et iOS permettent aux utilisateurs de définir une minuterie pour une application individuelle à partir des paramètres du téléphone (via le temps d’écran), la dernière fonctionnalité permet à l’application de terminer un épisode entier, puis de se fermer automatiquement – sans entraver l’expérience de visionnage.

De plus, la fonction de minuterie aidera également à économiser la batterie du smartphone si l’abonné Netflix s’endort en regardant une émission ou un film sur l’application. La fonction de minuterie a été repérée pour la première fois par les développeurs XDA lors du démontage de l’APK de Netflix pour Android en novembre 2020.

Il n’est pas clair si Netflix étendra la fonction de minuterie au-delà des appareils Android, à savoir la télévision intelligente ou les smartphones iOS. Une fois que la fonctionnalité arrive sur plus d’appareils Android, les utilisateurs verront une icône de minuterie à côté du bouton de diffusion dans le coin supérieur droit de l’écran. Vous pouvez régler la minuterie en appuyant sur l’icône et choisir entre 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes ou Terminer la lecture. Netflix a récemment annoncé que la plate-forme avait franchi la barre des 200 millions d’abonnés payés et s’attend à ajouter six millions de nouveaux abonnés d’ici mars 2021.