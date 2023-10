Google introduit une fonctionnalité utile dans sa recherche pour des pays spécifiques, dont l’Inde. Les utilisateurs d’Android dans des pays comme l’Argentine, la Colombie, l’Inde (hindi), l’Indonésie, le Mexique et le Venezuela bénéficieront bientôt d’un support linguistique axé sur l’amélioration des compétences orales en anglais. La société prévoit de déployer cette fonctionnalité dans davantage de pays et de langues à l’avenir.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, les apprenants auront la possibilité de s’entraîner à parler anglais à l’aide d’invites réelles et d’un vocabulaire fourni. Ces séances de pratique sont courtes, d’une durée de 3 à 5 minutes, et les utilisateurs reçoivent des commentaires personnalisés. Ils peuvent également s’inscrire à des rappels quotidiens pour continuer à s’entraîner. Google s’est associé à des experts en langues, des enseignants et des linguistes pour créer cette expérience pratique efficace.

L’objectif de l’entreprise est d’aider les apprenants à pratiquer le vocabulaire dans des contextes pratiques et à améliorer la rétention grâce à la répétition espacée, une méthode éprouvée pour renforcer la confiance en soi.

Google collabore également avec des partenaires d’apprentissage des langues pour partager leur contenu et connecter les apprenants du monde entier. Ils ont exprimé leur enthousiasme à l’idée d’élargir ce programme et de collaborer avec des partenaires potentiels. La technologie derrière cette fonctionnalité est alimentée par un modèle d’apprentissage profond unique appelé Deep Aligner, développé en partenariat avec l’équipe Google Translate.

En outre, la société propose également son nouveau service en Inde, qui permettra aux utilisateurs de réserver des billets de métro directement via sa populaire application Google Maps. Cette décision intervient alors que Google approfondit sa collaboration avec le réseau ouvert de commerce électronique du pays, Open Network for Digital Commerce (ONDC).

Lors de l’événement Google pour l’Inde, il a été révélé que les utilisateurs de Google auront bientôt la possibilité de réserver des billets de métro via l’application Google Maps.