La nouvelle fonctionnalité de double caméra de Snapchat fonctionne également avec les objectifs AR : pratique

La dernière mise à jour de Snapchat est une fonctionnalité qui semble être la réponse de l’entreprise au populaire Application BeReal: Vous pouvez utiliser la caméra avant et arrière en même temps. Mais alors que BeReal met l’accent sur l’utilisation de photos non filtrées, la fonction double caméra de Snapchat fonctionne avec des tonnes de filtres et d’effets de réalité augmentée, avec plus de chances de venir. La fonctionnalité, lancée lundi, est quelque chose avec laquelle j’ai joué pendant le week-end. C’est étonnamment utile.

Les applications à double caméra simultanées sont quelque chose dont la promesse est en cours depuis des années. Filmic Pro a ajouté la prise en charge de la double caméra en 2020et ARKit d’Apple a pris en charge la fusion AR des caméras avant et arrière de retour en 2019.

La fonctionnalité apparaît sous la forme d’une icône dans le menu principal de la caméra qui ressemble à deux caméras l’une sur l’autre. Appuyez dessus et il existe plusieurs modes de prise de vue : écran partagé horizontal, vertical, une image dans l’image avec le selfie dans un petit cercle et une découpe qui superpose le selfie dans le plan arrière. Le mode Cutout est mon préféré et donne un style de type TikTok en temps réel.

Instagram a également introduit un mode double caméra plus tôt cette année, mais la double caméra de Snapchat fonctionne avec tous ses objectifs AR. Pour le moment, les objectifs AR actuels peuvent être ajoutés après la capture, mais Snapchat ajoute bientôt des objectifs à double caméra de pré-capture et renforce la prise en charge des objectifs AR créateurs qui le font. Quelques exemples qu’un représentant de Snapchat m’a montré lors d’un chat vidéo – deux personnes costumées en réalité augmentée ayant une conversation ou projetant votre propre visage filtré en réalité augmentée sur un canapé dans votre chambre – ont l’air totalement amusant et bizarre.

Selon Snapchat, la fonction de double caméra était à l’origine destinée à Snap’s Creator Cam en mode réalisateur, mais la fonctionnalité a été étendue à l’application principale de Snapchat… très probablement pour concurrencer le domaine croissant des applications sociales vidéo à transformation rapide, TikTok et autres.

Les éléments AR de la fonction double caméra de Snapchat semblent les plus intrigants et les plus transformateurs. Bien que ce mode à double caméra ne soit pas actuellement conçu pour les lunettes AR, il est concevable que ce mode combiné avec Snap’s futures lunettes AR pourrait finir par permettre la capture simultanée d’AR et de tirs de réaction, ou même d’effets plus inhabituels.

Pour le moment, le mode double caméra fonctionne sur iOS, nécessitant un iPhone XS ou une version ultérieure pour fonctionner. La prise en charge d’Android est attendue dans les prochains mois.