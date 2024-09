La nouvelle fonctionnalité de détection de l’apnée du sommeil d’Apple Watch approuvée au Canada

Santé Canada a publié cette semaine l’approbation de la fonction de détection de l’apnée du sommeil de watchOS 11 sur l’Apple Watch Series 10, l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2. La fonctionnalité a été lancée aux États-Unis et dans plus de 150 autres pays et régions plus tôt ce mois-ci, et Apple est désormais autorisé à rendre la fonctionnalité disponible au Canada.



On ne sait pas quand Apple étendra cette fonctionnalité au Canada.

L’apnée du sommeil est un trouble potentiellement grave dans lequel la respiration d’une personne s’arrête et redémarre de manière répétée pendant son sommeil. La fonction de détection utilise l’accéléromètre de l’Apple Watch pour « surveiller les petits mouvements du poignet associés à des interruptions des schémas respiratoires normaux ». Si ces perturbations surviennent fréquemment sur plusieurs nuits, elles peuvent être associées à l’apnée du sommeil, selon Apple.



Apple affirme que la fonctionnalité a été développée à l’aide d’un « apprentissage automatique avancé » et d’un « ensemble complet de données de tests d’apnée du sommeil de qualité clinique », puis validée dans un étude clinique. Cette fonctionnalité est destinée à détecter les signes d’apnée du sommeil modérée à sévère chez les adultes pour lesquels ce trouble n’a pas encore été diagnostiqué, selon la société.

Les utilisateurs d’Apple Watch peuvent visualiser leurs troubles respiratoires nocturnes dans l’application Santé sur iPhone, avec des perturbations classées comme « élevées » ou « non élevées ».

Merci, Jen Alexander!