La nouvelle fonctionnalité d’Apple permet aux marques d’apposer leur marque sur les e-mails et les appels vers votre iPhone

Bientôt, Apple permettra aux entreprises de personnaliser la façon dont elles apparaissent dans les e-mails et les appels téléphoniques sur l’iPhone. Apple a annoncé mercredi comment les entreprises utilisant son outil Business Connect peuvent ajouter leur nom de marque et leur logo de manière à apparaître dans les applications iPhone utilisées pour les e-mails, les appels téléphoniques et les paiements.

Chaque entreprise enregistrée peut confirmer que ses informations sont exactes et ajouter des détails supplémentaires comme des photos ou des offres spéciales. La collecte d’informations commerciales vérifiées et à jour pourrait être utile pour Apple si jamais elle lance son propre moteur de recherche ou des fonctionnalités internes pour Apple Intelligence au lieu d’envoyer les utilisateurs vers des sources externes telles que Google, Yelp ou Meta.

Branded Mail est une fonctionnalité à laquelle les entreprises peuvent s’inscrire aujourd’hui avant de commencer à être déployée auprès des utilisateurs plus tard cette année, ce qui pourrait rendre les e-mails plus faciles à identifier dans un océan de messages non lus. Ces dernières années, Gmail a également ajouté des logos de marque authentifiés et des coches pour indiquer si un e-mail provient d’une source vérifiée.