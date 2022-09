La nouvelle fonctionnalité d’Amazon Fire TV Remote vous permet de trouver un appareil avec des commandes vocales

Continuez à perdre votre télécommande Fire TV ? Amazone offre maintenant une télécommande qui ne disparaît pas si facilement. Lors de l’événement de lancement Echo et Ring d’aujourd’hui, Amazon a annoncé la télécommande Alexa Voice Remote Pro à 35 $ qui est livrée avec une fonction de recherche à distance qui vous aidera à localiser l’appareil avec une commande vocale.

Le clicker est également livré avec un certain nombre d’autres fonctionnalités, y compris un rétroéclairage activé par le mouvement pour une utilisation dans l’obscurité et un ensemble de boutons programmables qui peuvent être utilisés pour ouvrir des applications spécifiques ou exécuter Alexa commandes.

Contrairement à la La télécommande vocale Pro à 30 $ de Roku, la télécommande Pro d’Amazon n’a pas de micro à milieu de champ toujours à l’écoute et a plutôt besoin d’un autre appareil Alexa pour le trouver. Dites “Alexa, trouve ma télécommande” dans un Echo ou l’application Alexa sur votre téléphone, et le clicker émettra un son vous avertissant de son emplacement. Vous pouvez toujours contrôler le téléviseur avec votre voix à l’aide de cette télécommande, mais comme les versions précédentes, vous devrez d’abord appuyer sur le bouton Alexa. Si vous ne souhaitez pas utiliser la voix pour localiser le Pro, il existe également un bouton Remote Finder dédié dans l’application Fire TV.

Une autre différence notable entre les télécommandes Roku et Amazon se présente sous la forme de la batterie. L’Alexa Voice Remote Pro utilise deux piles AAA pour alimenter l’appareil, tandis que la Roku Voice Remote Pro utilise un câble de charge USB-C pour se recharger.

L’Alexa Voice Remote Pro est compatible avec la plupart Lecteurs multimédias en streaming Fire TV, les téléviseurs intelligents Amazon Fire TV et les téléviseurs intelligents avec Fire TV intégré et sont vendus en tant que module complémentaire séparé. De même, Voice Remote Pro de Roku a été initialement lancé en tant qu’appareil distinct, mais a depuis été inclus dans le cadre du Roku Ultraainsi que dans le Bâton de diffusion en continu Roku 4K Plus paquet.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Regardez tous les produits annoncés lors de l’événement Devices d’Amazon

9:35



L’Alexa Voice Remote Pro sera disponible à l’achat en novembre, mais Amazon indique qu’il n’a actuellement pas l’intention d’ajouter la télécommande à un ensemble Fire TV.

L’événement du géant du commerce électronique comprenait une multitude de nouveaux produits, dont le Scribe Kindle, Halo Montée traqueur de sommeil, trois nouveaux Point d’écho haut-parleurs intelligents et beaucoup plus.