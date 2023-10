Apple a introduit une nouvelle fonctionnalité dans la version iOS de l’application Shazam, offrant aux amateurs de musique la possibilité d’explorer les concerts à venir dans leur région. Cette nouvelle section « Concerts » vise à connecter les fans de musique avec des événements en direct, et elle devrait bientôt arriver sur les appareils Android. La fonctionnalité Concerts est déjà disponible dans Spotlight Search avec iOS 17.

Recommandations d’événements personnalisées

La section Concerts, située dans la zone « Ma musique », prend en compte l’historique Shazam d’un utilisateur pour fournir des recommandations d’événements personnalisées. Cela signifie que les concerts qui vous sont proposés sont adaptés à vos intérêts musicaux.

Parcourir, rechercher et filtrer des concerts

Avec la fonctionnalité Concerts, les fans de musique disposent désormais d’un large éventail d’options pour explorer les concerts à venir. Ils peuvent facilement parcourir, rechercher et filtrer les concerts par artiste, date et lieu, ce qui facilite la recherche de l’événement parfait. Les utilisateurs peuvent également garder un œil sur les concerts tendances, tous regroupés de manière pratique en un seul endroit.

A LIRE AUSSI | Reliance Jio présente JioSpaceFiber à l’IMC 2023 : voici ce que nous savons jusqu’à présent

Sauvegarde, rappels et contenu exclusif

Shazam va encore plus loin en permettant aux utilisateurs de sauvegarder et de revoir des événements, de définir des rappels pour les spectacles à venir, d’afficher les détails des billets et même de débloquer du contenu exclusif d’artistes sélectionnés. Cela améliore non seulement l’expérience de découverte des concerts, mais offre également des avantages supplémentaires aux utilisateurs.

Sur Maps, les utilisateurs peuvent explorer les guides Apple Music sélectionnés par des experts qui mettent en évidence les meilleurs lieux de musique live dans le monde et parcourir directement les spectacles à venir dans ces lieux. De plus, la fonctionnalité « Set Lists » d’Apple Music permet aux fans d’écouter les set lists des tournées majeures, de se renseigner sur les productions et de découvrir les prochains spectacles des artistes dans leur région grâce au module de découverte de concerts de Shazam.

A LIRE AUSSI | Méga deal de Google : 18 milliards de dollars pour sécuriser le statut de recherche par défaut de l’iPhone

Cette extension des fonctionnalités de découverte de concerts dans l’application Shazam vise à fournir aux mélomanes un moyen complet et pratique de rester informé des événements musicaux en direct et d’explorer les performances de leurs artistes préférés.