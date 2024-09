La nouvelle fonctionnalité cachée de l’iPhone 16 pourrait vous faire gagner du temps et vous éviter des maux de tête

Au fil des ans, Apple a trouvé des moyens pour nous éviter de brancher l’iPhone sur un Mac. Vous vous souvenez de l’époque où toutes les mises à jour de l’iPhone nécessitaient une connexion à iTunes ? Désormais, avec l’iPhone 16, Apple vous permettra de restaurer sans fil un iPhone qui est en mode de récupération, simplement en le plaçant à proximité d’un autre iPhone ou iPad. C’est très pratique.

iPhone 16 en finition outremer. Pomme

Bien sûr, nous n’avons pas besoin de restaurer les iPhones tous les jours, Dieu merci, mais lorsque le besoin s’en fait sentir, la méthode la plus simple et la plus rapide sera la bienvenue.

Jusqu’à présent, les consommateurs n’avaient aucun moyen de restaurer un iPhone sans fil. Vous pouvez restaurer le firmware d’une Apple Watch ou d’une Apple TV à partir d’un iPhone, et il semble que l’iPhone sera désormais capable de faire quelque chose de similaire, selon 9to5Mac. Restaurer un iPhone avec cette méthode sans fil serait la première fois qu’Apple procède ainsi. La publication a pu simuler le nouveau système pour voir comment il fonctionne.

« Essentiellement, lorsque l’iPhone 16 entre en mode de récupération pour une raison quelconque, les utilisateurs peuvent simplement le placer à côté d’un autre iPhone ou iPad pour démarrer la récupération du firmware. L’autre appareil téléchargera un nouveau firmware iOS et le transférera sur l’appareil bloqué. Cela signifie qu’un Mac ou un PC ne sera plus nécessaire pour résoudre les problèmes de firmware sur les appareils iOS. »

C’est une façon astucieuse de procéder, même si elle semble limitée aux téléphones de la série iPhone 16, du moins pour l’instant. En effet, poursuit le rapport, « les nouveaux téléphones sont livrés avec une partition de récupération spéciale qui peut gérer l’ensemble du processus, que la partition iOS principale soit démarrée ou non. On ne sait pas si Apple prévoit d’ajouter ce système aux modèles d’iPhone précédents à l’avenir ou si cela nécessite réellement du nouveau matériel. »

Même s’il ne s’agit que du dernier modèle pour lequel cela fonctionne, c’est un gros avantage et beaucoup plus simple que de se connecter à un PC ou, pire, d’apporter l’iPhone dans un Apple Store pour le faire réparer.

Il semble que ce soit quelque chose sur lequel Apple travaille depuis quatre ans, mais qui ne commence à se concrétiser que maintenant.

