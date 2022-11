La nouvelle fonctionnalité Alexa permet aux enfants de créer des histoires animées au coucher

Amazone a lancé “Créer avec Alexa” mardi, une fonctionnalité alimentée par l’IA qui permet aux enfants de composer des histoires avec animation et musique. Disponible sur les appareils Echo Show aux États-Unis, l’outil invoque Alexa pour guider les enfants dans le choix des personnages, des thèmes, des schémas de couleurs et de la musique. Le processus aboutit à une “histoire de cinq à 10 lignes, racontée à travers cinq scènes uniques qui sont complètes avec des effets sonores et visuels”, la société a dit dans un communiqué de presse.

Votre enfant peut simplement dire “Alexa, crée une histoire” pour commencer, et l’IA commence à générer l’histoire, le paysage et le son. Alexa est décrite comme une co-créatrice, et les enfants sont guidés tout au long du processus de choix d’un thème tel que “forêt enchantée” et de sélection des types et des noms de personnages. Ils peuvent également sélectionner des adjectifs et des expressions faciales, et l’histoire finale se jouera. Les parents et les enfants peuvent ensuite enregistrer leurs histoires dans une galerie pour une lecture ultérieure.

Selon Amazon, l’histoire changera à chaque fois, même si un enfant saisit les mêmes détails des histoires précédentes. La société travaille également sur la possibilité de partager des histoires avec ses amis et sa famille. Afin de protéger la confidentialité, l’outil “Créer avec Alexa” nécessite l’activation du consentement parental sur les appareils.