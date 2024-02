La nouvelle flèche de Notre-Dame et le coq d’or dévoilés après l’incendie de 2019

Notre Dame devrait rouvrir le 8 décembre pour la première fois depuis l’incendie, qui a également endommagé sa toiture et certaines de ses voûtes. On ne sait pas exactement ce qui a déclenché l’incendie, bien qu’une première enquête de 2019 le suggère. peut avoir été causé par un dysfonctionnement électrique lors d’une rénovation.

L’enfer a laissé un trou en forme de cathédrale dans le ciel parisien et un vide dans l’histoire et le cœur de la ville. Lors de la renaissance de la flèche, beaucoup ont trouvé la joie de retrouver quelque chose perdu – mais pas tout le monde. Le dévoilement marque également l’épilogue d’un débat acharné sur la manière de restaurer la célèbre structure. Pour certains, recréer la flèche du XIXe siècle était essentiel ; tandis que pour d’autres, imiter l’histoire risquait de s’en sortir nous-mêmes – ainsi que nos sensibilités de conception du 21e siècle.

La nouvelle construction est en grande partie une recréation. Sur son site Internet, les Amis de Notre Dame, une organisation à but non lucratif collectant des fonds pour reconstruire la cathédrale, décrit la flèche est « identique en apparence, en matériaux (charpente en chêne recouverte de plomb) et en méthodes de construction utilisées » à la précédente. Le coq d’or fait exception, ayant été repensé à la manière d’un phénix aux ailes flamboyantes par l’architecte en chef de la reconstruction, Philippe Villeneuve. Un autre coq se tenait auparavant au sommet de la flèche ; l’oiseau est considéré comme un emblème de France.

La flèche de Notre-Dame a connu plusieurs chapitres au cours de ses quelque 800 ans d’histoire. La flèche originale, construite vers 1250 , a été utilisé comme clocher dans les années 1600 et retiré à la fin des années 1700 car il risquait de s’effondrer à cause de la délabrement. Pendant des décennies, la cathédrale est restée sans âme. Puis, au milieu du XIXe siècle, l’architecte Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc conçoit une nouvelle flèche, qui subsistera jusqu’à l’incendie.

Bien que la construction ait commencé en 1163, Notre-Dame n’a été considérée comme pratiquement achevée qu’en 1345, et de nombreux ajouts et modifications ont suivi. Au fur et à mesure de la construction de la cathédrale, les constructeurs ont ajouté des éléments et effectué des réparations dans le style de leur époque, Cohen noté. Paradoxalement, « si nous adoptions une approche médiévale de ce bâtiment médiéval, nous le réparerions dans le style d’aujourd’hui », a-t-elle déclaré.