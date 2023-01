La nouvelle flambée de Covid en Chine paralyse les usines les plus importantes et les plus grands ports du monde

Des ouvriers testent des transformateurs dans un atelier de Hebei Gaojing Electric Equipment Co LTD dans un parc industriel à Handan, dans la province du Hebei (nord de la Chine), le 3 janvier 2023. CFOTO | Édition du futur | Getty Images

La flambée des cas de Covid-19 en Chine a un impact sur l’achèvement des commandes de fabrication, selon les données de CNBC Supply Chain Heat Map. Les responsables de la logistique avertissent les clients qu’en raison de la flambée des infections, les usines ne sont pas en mesure d’exécuter les commandes – même avec des commandes de fabrication américaines en provenance de Chine déjà en baisse de 40 % en raison d’un effondrement incessant de la demande. Les commandes de réservations maritimes continuent d’être plus faibles selon les données SONAR.

“Avec 1/2 ou même 3/4 [of the] main-d’œuvre étant infectée et incapable de travailler, de nombreux fabricants chinois ne peuvent pas fonctionner correctement mais produisent moins que leurs rendements optimaux », a écrit la société de transport HLS basée à Hong Kong dans une note aux clients.« Le ramassage, le chargement et le factage des conteneurs ( camionnage) sont également touchés car toutes les entreprises sont confrontées aux impacts de la COVID. Nous prévoyons un volume très faible après le Nouvel An lunaire car de nombreuses usines ont ralenti leur production en raison de l’augmentation de l’infection et doivent annuler ou retarder les réservations pour le 2nd mi-janvier et aussi début février.” HLS a également noté que “toutes les indications que les villes chinoises connaissent des pics d’infection sont basées sur l’afflux de membres de la famille, d’amis et de collègues infectés, les longues files d’attente dans les cliniques de fièvre des hôpitaux à travers le pays”. Selon la note, trois grands ports à travers la Chine connaissent des problèmes de livraison de la chaîne d’approvisionnement à cause de Covid. Pour le port de Shanghai, le premier port à conteneurs au monde, le rapport avertit que “les annulations augmentent car de nombreuses usines ne peuvent pas fonctionner correctement en raison de l’infection de nombreux travailleurs par Covid”. Le même avertissement a également été mis en évidence pour le port de Shenzhen, le quatrième port à conteneurs au monde et la ville qui abrite Pomme fabricants. “L’annulation des réservations augmente car de nombreuses usines ne peuvent pas fonctionner correctement en raison de l’investissement de nombreux travailleurs avec Covid”, indique le rapport.

Qingdao, le sixième plus grand port du monde, aurait des usines avec seulement “1/4 de la main-d’œuvre et ne peut pas assurer une production normale”. Ces données contrastent directement avec les rapports des médias d’État chinois, qui ont cherché à rassurer le public sur le fait que l’épidémie est sous contrôle. L’exactitude des données publiées par le CDC chinois fait l’objet d’un examen de plus en plus minutieux dans le monde entier. “Les commandes d’usine sont en baisse de 30 à 40 %, ce qui, selon vous, aiderait à l’achèvement des produits”, a déclaré Alan Baer, ​​PDG d’OL USA. “Cela ne se produit pas dans certaines régions du pays, ce qui est troublant. Ensuite, vous devez prendre en compte les poussées supplémentaires de Covid après le Nouvel An chinois. Le premier trimestre sera difficile.” En raison de l’impact de Covid sur le camionnage, MarineTraffic constate un ralentissement de la productivité portuaire à Shanghai.

“Alors que la Chine a récemment supprimé ses restrictions zéro-Covid, la congestion à Shanghai semble avoir augmenté car les données de MarineTraffic montrent qu’au cours de la première semaine de 2023, la capacité moyenne des navires en TEU (équivalent vingt pieds) en attente hors des limites du port était 321 989 EVP, soit le montant le plus élevé enregistré depuis avril 2022 », a déclaré Alex Charvalias, responsable de la visibilité en transit de la chaîne d’approvisionnement chez MarineTraffic. “En outre, la congestion à Ningbo et Qingdao augmente également, avec respectivement 273 471 EVP et 277 467 EVP. La congestion record est le résultat des blocages de Covid qui ont commencé le 28 mars. Il a fallu attendre la mi-juin pour rouvrir la ville après deux tentatives infructueuses. Lors d’épidémies précédentes, les ports de Ningbo et Qingdao ont été utilisés comme alternatives pour éviter la congestion de Shanghai. En raison de la stratégie logistique, la congestion peut alors suivre. Selon le rapport HLS, Ningbo devrait connaître un pic d’infections cette semaine.

Les stocks américains pourraient être impactés

En ce qui concerne les commandes de fabrication et s’il y aura une augmentation dans un proche avenir, Baer a déclaré à CNBC que “le volume du port transpacifique vers la côte est restera sous pression jusqu’à ce que les entreprises atteignent un équilibre entre les niveaux de stocks existants et leur taux de vente prévu”. Les données de WarehouseQuote montrent que les stocks sont toujours à des niveaux record.

