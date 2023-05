La nouvelle Fire Max 11 d’Amazon est sa tablette la plus puissante à ce jour

Les tablettes Fire d’Amazon se sont toujours concentrées sur le fait d’être ultra-abordables, mais un nouvel ajout à la gamme change légèrement les choses. À 229,99 $ / 249,99 £, la nouvelle Fire Max 11 est la tablette la plus chère jamais fabriquée par Amazon.

Ce prix le place pour la première fois face aux ardoises Android à petit budget, même si l’iPad est toujours hors de portée.

Le matériel semble également encourageant. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une tablette 11 pouces, avec un écran d’une résolution respectable de 2000 × 1200. Amazon ne le dit pas explicitement, mais il est probable qu’il rejoigne d’autres tablettes Fire en tant qu’écran LCD.

La puissance provient d’un processeur octa-core 2,2 GHz sans nom, mais avec 4 Go de RAM, vous pouvez apparemment vous attendre à ce que les performances soient « presque 50% plus rapides que la prochaine tablette la plus rapide d’Amazon », qui est la Fire HD 10 Plus. Vous avez également le choix entre 64 et 128 Go de stockage sur l’appareil.

Bien qu’il soit peu probable que le Fire Max 11 puisse exécuter de nombreuses applications exigeantes, Amazon mentionne spécifiquement son adéquation au service de streaming de jeux Luna de la société. Les autres spécifications incluent un appareil photo 8Mp des deux côtés de l’appareil, un capteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation et jusqu’à 14 heures d’autonomie revendiquée.

C’est également la première fois que nous voyons des accessoires axés sur la productivité pour une tablette Fire. L’étui amovible (89,99 £) comprend un pavé tactile, un clavier pleine taille et un support intégré, tandis qu’un nouveau stylet (34,99 £) a été spécialement conçu pour l’appareil. Les forfaits pour les trois commencent à 329,99 $ / 374,99 £.

Amazone

Bien sûr, la grande limitation de toutes les tablettes Fire est le logiciel. Ils exécutent Fire OS, qui s’appuie sur l’Amazon Appstore plutôt que sur le Google Play Store ou l’Appstore d’Apple, ce qui signifie que vous ne pouvez pas installer d’applications Google telles que Docs ou Gmail. Les estimations de Statista évaluent le nombre d’applications sur l’Amazon Appstore à environ 480 000 fin 2022, contre plusieurs millions pour ses concurrents.

Cependant, Fire OS présente des avantages. L’écran d’accueil comprend un contrôleur dédié pour la technologie de maison intelligente compatible Alexa, tandis que le mode Afficher le fait ressembler et fonctionner comme l’un des écrans intelligents d’Amazon.

Si cette expérience logicielle plus épurée ne vous dérange pas, le Fire Max 11 semble être une tablette solide. Les précommandes sont en ligne aujourd’hui, avant la sortie de l’appareil et de tous les accessoires le 14 juin.

Tous les achats incluent un abonnement gratuit de trois mois à Microsoft 365 Personal pour les nouveaux clients, après quoi il vous en coûtera 6,99 $/5,99 £ par mois ou 69,99 $/59,99 £ par an.