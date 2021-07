La débutante de LOVE Island, Andrea-Jane Bunker, a été défendue par les fans après que des téléspectateurs méchants ont déclaré qu’elle avait l’air beaucoup plus âgée que 28 ans.

La technicienne en extensions de cheveux a certainement fait tourner quelques têtes après son entrée dans la villa en tant que dernière bombe hier soir.

4 Les fans de Love Island ont critiqué les trolls qui ont fait des commentaires désagréables sur l’âge de la nouvelle fille Andrea-Jane Bunker Crédit : Érotème

4 Les fans ont affirmé qu’elle avait l’air plus âgée qu’elle ne le prétend Crédit : Rex

Bien que son âge soit devenu un énorme sujet de débat sur Twitter, les téléspectateurs cruels de l’émission ITV2 ont affirmé qu’elle était en réalité beaucoup plus âgée qu’elle ne le prétend.

Cependant, d’autres ont critiqué leurs commentaires désagréables, l’un d’eux disant: « La merde à propos de l’âge d’AJ ici est dégoûtante. Ficez-vous. #LoveIsland. »

Un autre a déclaré: « Les gens jugent déjà AJ à cause de son apparence et de son âge ?? Wtf. Elle n’a même rien dit ni fait et vous la harcelez tous. Love Island peut parfois être si toxique. #LoveIsland. «

Un troisième a ajouté: « Le nombre de commentaires sur l’âge à propos d’AJ est en fait dégoûtant. Réfléchissez avant de tweeter #loveisland. »

Un quatrième a répondu : « Les gens qui traînent AJ à propos de son âge ont probablement « toujours être gentils » dans leur biographie, puis déchirer quelqu’un pour son apparence.

« Elle est gorg! Vous faites probablement en sorte que les gens qui lisent vos commentaires se sentent inférieurs, gtfo.

« Ce spectacle devrait juste être annulé à mon avis. #LoveIsland. »

Ce n’est pas la première fois que cela arrive à l’une des stars du programme de rencontres.

En 2018, les trolls ont insisté sur le fait que la star de la série quatre, Laura Anderson – qui avait 29 ans à l’époque – avait « au moins 32 ans ».

Mais son acte de naissance prouvait le contraire.

L’âge des insulaires est un énorme sujet de discussion cette année, car d’autres téléspectateurs ont été stupéfaits lorsqu’ils ont découvert que l’ex-insulaire Rachel était la plus âgée du groupe.

Ils ont été stupéfaits par l’apparence jeune de l’experte en voyages de luxe après son entrée dans la villa comme une bombe la semaine dernière.

La théorie « l’âge n’est qu’un nombre » a également été testée ces derniers jours par les couples Toby Aromolaran, 22 ans, et Chloé, 25 ans, et Millie Court, 24 ans et Liam Reardon, 21 ans.

Au cours des derniers jours, les filles se sont demandé si elles étaient compatibles avec leurs partenaires en raison de leur différence d’âge.

Et les fans n’arrivent pas à croire que le beau gallois Liam n’a que 21 ans – et l’ont accusé de ressembler davantage à 30 ans.

Le garçon du Pays de Galles – qui est né en 2000 – a même choqué Faye avec son âge lorsqu’ils sont allés à un rendez-vous.

Mais la sœur de la star Niamh a dissipé la confusion sur Instagram.

Elle a posté une série de photos à l’occasion du 16e anniversaire de Liam en 2015, prouvant qu’il a vraiment l’âge qu’il prétend avoir.

Mais les fans n’en ont TOUJOURS rien.

L’un d’eux a écrit sur Twitter : « Idk ce que la mère de Liam a mis dans son lait mais ce garçon n’a pas 21 ans. »

Un autre a plaisanté: « Liam a 21 ans ???? Il compte son âge en années canines ??? »

Un troisième a tweeté : « Désolé, je sais que l’appareil photo ajoute dix livres, mais est-ce qu’il ajoute aussi dix ans ? Liam a à peine 21 ans ! »

4 AJ est un technicien en extensions de cheveux de Dunstable Crédit : Instagram/@andreajanebunker