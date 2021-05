La nouvelle fiche technique du vivo iQOO Neo apparaît sur TENAA

iQOO devrait lancer un nouveau téléphone actuellement en développement avec le numéro de modèle V2018A. Cela semble être une alternative plus abordable à l’iQOO Neo5, et les spécifications complètes ont été divulguées sur TENAA, révélant un puissant chipset et une taille de batterie décente.

Selon la liste, l’iQOO Neo 5S (nom non encore confirmé) fonctionnera sur Snapdragon 870, car la fréquence du processeur est de 3,2 GHz. Le téléphone aura également 6/8/12 Go de RAM et 64/128/256 Go de stockage, mais les combinaisons réelles seront révélées une fois qu’il sera mis en vente.

À l’avant, nous avons un écran de 6,57 pouces avec une résolution Full HD + et une seule caméra selfie 16MP, tandis que l’arrière accueillera trois tireurs – 48MP principal, 8MP ultra-large et 2MP pour la profondeur ou la macro.

La capacité de la batterie est de 4430 mAh minimum, ce qui signifie qu’elle sera d’au moins 4500 mAh typique. Étant donné que le téléphone devrait être un peu moins cher que l’iQOO Neo 5, la charge est supposée être réduite à «seulement» 44W. Le système d’exploitation sera probablement Android 11 avec Origin OS en haut, adapté pour le téléphone sous le nom iQOO UI.

