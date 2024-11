La nouvelle extension ChatGPT Search Chrome d’OpenAI ressemble à un pirate de recherche

La nouvelle extension Chrome « ChatGPT search » d’OpenAI ne ressemble à rien de plus qu’un pirate de recherche typique, modifiant les paramètres de Chrome afin que vos recherches dans la barre d’adresse passent par ChatGPT Search à la place.

Hier, OpenAI a lancé son nouveau produit de recherche d’IA « ChatGPT Search », qui fournit des réponses en temps réel aux recherches conversationnelles sur la plateforme.

« ChatGPT peut désormais effectuer des recherches sur le Web d’une manière bien meilleure qu’auparavant. » a déclaré une annonce d’OpenAI.

« Vous pouvez obtenir des réponses rapides et opportunes avec des liens vers des sources Web pertinentes, pour lesquelles vous auriez auparavant dû accéder à un moteur de recherche. Cela allie les avantages d’une interface en langage naturel avec la valeur des résultats sportifs à jour, actualités, cotations boursières et bien plus encore.

« ChatGPT choisira de rechercher sur le Web en fonction de ce que vous demandez, ou vous pouvez choisir manuellement de rechercher en cliquant sur l’icône de recherche sur le Web. »

La fonctionnalité est d’abord testée auprès des utilisateurs de ChatGPT Plus et de Team, et prévoit de la déployer auprès de tout le monde au cours des prochaines semaines.

Dans le cadre de cette version, OpenAI a publié une extension de navigateur Chrome appelée « Recherche ChatGPT. » La page du Chrome Web Store indique de manière transparente que l’extension fait de ChatGPT le moteur de recherche par défaut lors de la recherche à partir de la barre d’adresse de Chrome, en poussant toutes les recherches via l’URL « https://chatgpt.com/?q= ».

Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a fait la promotion de l’extension sur X hier, déclarant que tout le monde devrait obtenir ChatGPT Plus et installer l’extension car elle est « vraiment bonne ».

Cependant, comme souligné Selon le chercheur en cybersécurité Tal Be’ery, cette extension n’a pas grand-chose à apporter. Tout ce qu’il fait, c’est modifier la recherche dans la barre d’adresse de Chrome pour utiliser la recherche ChatGPT, ce qui donne l’impression d’être n’importe quel pirate de recherche de toute sorte que l’on trouve couramment sur le Chrome Web Store.

Paramètres de recherche remplacés par l’extension de recherche ChatGPT

Source : BleepingComputer​​​

Les extensions Chrome comportent toujours un risque, et bien que celui-ci soit inoffensif, rien n’empêche les développeurs d’introduire de nouvelles fonctionnalités concernant la confidentialité à l’avenir.

Cependant, si vous souhaitez utiliser ChatGPT Search sans installer l’extension, vous pouvez créer un nouveau moteur de recherche dans Chrome pour envoyer vos recherches à ChatGPT.

Pour ce faire, cliquez sur Paramètres > Moteur de recherche > Gérer les moteurs de recherche et la recherche sur site. Faites ensuite défiler jusqu’à « Recherche sur site » et cliquez sur le bouton Ajouter bouton.

Une boîte de dialogue s’affichera maintenant vous demandant de remplir certaines informations pour créer un raccourci de recherche.

Configuration du raccourci de recherche sur le site de recherche ChatGPT

Source : BleepingComputer

Pour notre raccourci de recherche ChatGPT, nous avons utilisé les informations suivantes :

Nom: Recherche ChatGPT

Raccourci: @cgpt

URL : https://chatgpt.com/?q=%s

Une fois que vous avez enregistré le raccourci, cliquez sur les trois points verticaux à côté de la recherche ChatGPT nouvellement créée et sélectionnez Par défaut. Cela déplacera la nouvelle option de recherche vers la liste supérieure des moteurs de recherche.

Désormais, lorsque vous cliquez sur la barre d’adresse, tapez votre requête de recherche et appuyez sur Entrée, la demande sera envoyée à ChatGPT, qui répondra à votre requête.

Utilisation de la recherche ChatGPT dans Chrome

Source : BleepingComputer

Dans l’ensemble, même si l’utilisation de l’extension ChatGPT Search ne semble présenter aucun risque, elle n’a également aucune valeur réelle lorsque vous pouvez simplement créer un raccourci.

De plus, l’ajout de trop d’extensions à Chrome amène le navigateur à utiliser davantage de ressources et potentiellement à provoquer des conflits, ce qui rend préférable de les conserver au minimum.