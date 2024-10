La nouvelle exposition de l’AGO met du cœur dans l’art – CP24

La toute nouvelle expérience du Musée des beaux-arts de l’Ontario consiste littéralement à mettre du cœur dans l’art.

Le musée affirme que son nouveau Art Rate Monitor, lancé le 17 septembre et se terminant le 19 novembre, est une expérience artistique unique en son genre. L’expérience de l’exposition mesure la fréquence cardiaque des invités pendant qu’ils explorent le musée, leur permettant de voir quelles œuvres d’art ont le plus augmenté ou diminué leur fréquence cardiaque.

L’expérience est incluse dans le prix d’entrée jusqu’à épuisement des stocks. Les visiteurs recevront un cordon et un bracelet qui enregistrent l’emplacement et la fréquence cardiaque dans tout le musée, permettant ainsi à l’expérience de relier les œuvres d’art à la fréquence cardiaque du spectateur.

« La science a prouvé que nous réagissons à l’art de plusieurs manières ; émotionnellement, cognitivement et physiquement », le Le site Web d’AGO indique. « Mesurer la fréquence cardiaque est un moyen simple et non intrusif d’enregistrer l’une des façons dont nous vivons l’art. »

L’expérience est aussi longue ou courte qu’il le faut aux visiteurs pour explorer l’exposition. À la fin, les visiteurs recevront un e-mail contenant un rapport personnalisé gratuit identifiant leur « personnalité artistique », y compris les œuvres qu’ils ont passé le plus de temps à regarder, leur palette de couleurs préférée et bien plus encore.

« L’intention de cette expérience amusante est de créer un rapport personnalisé qui détaille certains aspects de l’expérience d’un visiteur, afin de montrer comment l’art affecte chacun différemment », a déclaré l’AGO sur son site Internet. Il a ajouté que les données individuelles ne seront ni divulguées ni consultées par le musée.

Alors que l’Art Rate Monitor est destiné à capturer la fréquence cardiaque du spectateur afin de collecter des données, le musée affirme que les spectateurs ne pourront pas visualiser leur fréquence cardiaque dans leur rapport. Il indique qu’il mesure la fréquence cardiaque de la même manière qu’une montre intelligente ou une application numérique.

L’expérience est adaptée aux enfants, même si ceux de moins de 14 ans doivent avoir le consentement d’un parent ou d’un tuteur.