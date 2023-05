La nouvelle expérience Google Find My Device les trouve même s’ils sont hors ligne

Le service Google Find My Device actuel est surtout utile, en supposant que l’appareil que vous essayez de trouver a des capacités de localisation et est connecté à Internet. Mais que se passe-t-il si aucune de ces choses n’est dessus, comme avec une paire d’écouteurs ? Google modifie son réseau Find My Device pour aider à localiser encore plus d’appareils.

Nouvelle expérience Localiser mon appareil

« Plus tard cet été », une nouvelle expérience Find My Device sera lancée et pourra localiser les appareils même s’ils sont hors ligne. Le réseau Find My Device commencera à utiliser les milliards d’appareils Android à travers le monde grâce à la proximité Bluetooth, puis vous cinglera avec leur emplacement.

Google affirme que ces données de localisation sont externalisées, mais également cryptées de bout en bout. Cela devrait signifier que même Google ne peut pas voir votre position. Cette information est strictement pour vous, même si elle a utilisé un appareil en liberté pour trouver votre article manquant. C’est sauvage et un peu bizarre à penser, mais c’est une technologie plutôt cool.

De toute évidence, les téléphones feront partie de ce nouveau réseau Find My Device, mais il s’étendra bientôt pour inclure Pixel Buds, les écouteurs Sony et JBL et les trackers Bluetooth (de Tile, Chipolo et Pebblebee).

Alertes de suivi sur Android

Sur une note connexe, vous vous souviendrez peut-être d’il y a une semaine que Google et Apple ont annoncé un partenariat pour aider tout le monde à recevoir des alertes de tracker Bluetooth indésirables. À I/O aujourd’hui, Google a montré à quoi ressembleraient ces alertes sur Android. Ils prévoient de lancer ces alertes cet été.

// Google