La nouvelle EufyCam S3 Pro promet une vision nocturne impressionnante

La toute dernière caméra de sécurité de Eufy – L’entreprise de maison intelligente d’Anker – peut voir clairement dans l’obscurité, utilise la détection de mouvement radar pour moins de fausses alertes et enregistre 24h/24 et 7j/7 lorsqu’elle est câblée. Comme les autres caméras Eufy, la nouvelle S3 Pro dispose d’une reconnaissance faciale gratuite, d’une détection de colis, de véhicules et d’animaux domestiques, ainsi que de vidéos enregistrées stockées localement sans frais mensuels.

Contrairement à la plupart des autres caméras Eufy, la S3 Pro fonctionnera avec Apple Home et est compatible avec le service HomeKit Secure Video d’Apple.

Le EufyCam S3 Pro est lancé cette semaine sous la forme d’un ensemble de deux caméras dont une AccueilBase S380 pour 549,99 $. Le HomeBase 3 permet des alertes intelligentes et un stockage local (16 Go de stockage intégré, extensible jusqu’à 16 To). Il connecte également le S3 Pro à Apple Home, ce qui en fait la première caméra Eufy à fonctionner avec la plateforme de maison intelligente d’Apple depuis le Série EufyCam 2 de 2019.

Le S3 Pro est livré dans un ensemble de deux caméras avec le HomeBase S380 (HomeBase 3). La caméra peut également être achetée séparément. Image : Eufy

Le porte-parole d’Eufy, Brett White, a confirmé Le bord que le S3 Pro sera compatible avec HomeKit Secure Video, le service de stockage vidéo crypté de bout en bout d’Apple. « Le plan est que tous les futurs appareils soient compatibles avec Apple Home, et nous étudions également la possibilité de conserver les appareils plus anciens », a déclaré White.

Le S3 Pro dispose d’une nouvelle fonction de vision nocturne couleur appelée MaxColor Vision qui promet « des images de jour, même dans des conditions d’obscurité totale, sans avoir besoin d’un projecteur ». J’ai vu une démonstration de cette technologie au salon technologique IFA à Berlin ce mois-ci, et c’était impressionnant.

Une caméra était placée dans une pièce complètement sombre, envoyant la vidéo à un moniteur extérieur, sur lequel je pouvais tout voir dans la pièce comme s’il faisait jour. Eufy affirme qu’un capteur CMOS 1/1,8 pouces, une ouverture F1.0 et un processeur de signal d’image alimenté par l’IA alimentent la technologie.

La technologie MaxColor Vision d’Eufy peut afficher un paysage sombre (à l’extrême gauche) comme s’il était en plein jour à droite dans trois modes MaxColor Vision. Image : Eufy

Bien que la vision nocturne couleur n’utilise pas de projecteur, le S3 Pro comprend un projecteur activé par le mouvement qui, selon Eufy, peut s’adapter en fonction de l’éclairage en temps réel pour vous donner la meilleure image. La lumière peut également être réglée manuellement à l’aide de l’application lors de la visualisation d’un flux en direct.

La nouvelle détection de mouvement double utilise une technologie de détection radar combinée à une technologie infrarouge passive (PIR). Cela devrait identifier les personnes avec plus de précision et ne pas envoyer d’alertes indiquant qu’il y a une personne dans la cour alors qu’il s’agit d’un arbre soufflé par le vent. Eufy affirme qu’il réduit les fausses alertes jusqu’à 99 %.

Le S3 Pro est alimenté par une batterie de 13 000 mAh qui fournit jusqu’à 365 jours d’autonomie. Un panneau solaire intégré peut alimenter la caméra plus longtemps. Lors de mes tests de l’EufyCam S3, qui dispose également d’un panneau solaire intégré, je n’ai pas eu à la recharger depuis plus d’un an.

Le panneau solaire du S3 Pro est 50 % plus grand que celui du S3, et Eufy affirme qu’il peut garder l’appareil photo complètement chargé avec seulement une heure de soleil par jour. Eufy comprend également un panneau solaire externe avec la caméra, vous pouvez donc installer la caméra sous un avant-toit tout en continuant à obtenir de l’électricité.

Eufy indique que le S3 Pro enregistre jusqu’à une résolution 4K et est alimenté par un câble USB-C. Lorsqu’il est câblé, il peut enregistrer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 – la première caméra grand public alimentée par batterie d’Eufy avec cette capacité.

Audio bidirectionnel en duplex intégral

Réseau à deux micros pouvant enregistrer des voix humaines jusqu’à 26 pieds de distance

Une sirène de 100 dB et des avertissements vocaux activés par le mouvement

Une fonction d’instantané 24h/24 et 7j/7 qui permet de prendre une photo toutes les minutes

Zones d’activité et de confidentialité

Intégration avec Google Home et Amazon Alexa

Étanchéité IP67

Zoom numérique 8x