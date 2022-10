La nouvelle étape de la politique de sanctions de l’UE marque la cession définitive de la souveraineté financière du bloc aux États-Unis

Quelques années seulement après avoir soulevé des objections sur l’Iran, Bruxelles agite le drapeau blanc à l’Oncle Sam

L’Union européenne se considérait autrefois comme un centre indépendant de puissance mondiale, avec une monnaie rivalisant avec le dollar. Cependant, il est maintenant sur le point de remettre les derniers vestiges de son indépendance financière au contrôle américain.

Ce que l’on appelle le règlement 2022/1905 du Conseil, adopté le 6 octobre 2022 dans le cadre de son huitième paquet de sanctions, a marqué une nouvelle étape dans la politique de sanctions du bloc. L’article 1 du document élargit le nombre de critères selon lesquels des sanctions de blocage peuvent être appliquées en ce qui concerne le conflit en Ukraine. Sont désormais incluses les personnes physiques et morales qui contribuent à contourner les embargos contre la Russie dans le cadre du paquet ukrainien. Le nouveau mécanisme juridique suggère que l’UE adopte des sanctions secondaires similaires à celles utilisées depuis longtemps par les États-Unis.

L’essentiel de celles-ci est que des restrictions financières sont appliquées pour les interactions avec des personnes ou des entités bloquées. Cela signifie que toute transaction financière avec les risques énumérés place l’initiateur d’un tel accord dans la même catégorie. Cependant, la nouvelle règle ne précise pas qui est inclus. Cela donne à penser qu’elle peut être appliquée de manière extraterritoriale, c’est-à-dire en dehors de l’UE et à l’encontre de personnes et d’entités de pays tiers.

Il n’y a pas de concept d’extraterritorialité ou de sanctions secondaires dans le règlement 2022/1905 lui-même. Strictement parlant, les critères d’inclusion déjà existants peuvent également s’appliquer globalement par défaut. Par exemple, avant même la publication du huitième paquet, ceux qui « contribuaient à la déstabilisation de l’Ukraine ou profitaient de l’interaction avec les autorités russes » auraient pu être ciblés.

Le règlement n’indique pas que ces personnes doivent nécessairement être russes ou ukrainiennes. Ainsi, théoriquement, cela pourrait s’appliquer à n’importe qui. Cependant, l’ancien ensemble de critères était toujours lié à Moscou ou à la situation en Ukraine. Le nouveau critère élargit l’éventail des personnes susceptibles d’être victimes. Cependant, la notion de contournement des sanctions n’est pas précisément définie. Il peut être compris comme une transaction avec une personne déjà inscrite sur la liste. En pratique, cependant, cela signifie que les homologues étrangers des pays qui n’ont pas adhéré aux sanctions de l’UE (pays non inclus dans la liste des États hostiles à la Russie) risquent d’être bloqués.

Il convient de noter que cette pratique est utilisée depuis longtemps par les États-Unis. Les entreprises des pays amis de la Russie sont généralement effrayées par la menace de sanctions secondaires. La menace récente du département américain du Trésor de les appliquer aux transactions avec le système de paiement russe Mir, qui citait une réglementation de longue date en vertu d’un décret du président des États-Unis, a conduit à une suspension généralisée de la coopération par un certain nombre de banques des pays amis. L’émergence d’un mécanisme juridique de sanctions secondaires au sein de l’UE ne fera qu’ajouter aux inquiétudes des entreprises. La grande question est de savoir comment cela sera mis en œuvre exactement. Cependant, en ce qui concerne la Russie, il est évident que Bruxelles cherchera à concentrer entre ses mains des outils plus efficaces pour punir ceux qui contournent ses peines.

Une autre nouveauté du huitième paquet qui peut être considérée comme une forme de sanctions secondaires est une restriction du transport par mer du pétrole russe si le prix du contrat d’achat dépasse le soi-disant “prix plafond” de l’UE. Selon le règlement du Conseil 2022/1904, pour ce pétrole transporté par navire depuis un pays tiers, la fourniture de services techniques, financiers, d’assurance et autres au navire en question sera interdite. En réalité, cela peut conduire à ce que ceux des pays amis qui violent les exigences de Bruxelles ne soient pas desservis, par exemple, dans les ports du bloc. Ils peuvent également ne pas être assurés par des entreprises de l’UE ni recevoir de financement de particuliers ou d’entités.

Encore une fois, la nouvelle ligne directrice n’a pas encore été élucidée et on ne sait pas comment elle sera appliquée. Cependant, la base juridique a déjà été établie. Bien sûr, il faudra un certain temps pour évaluer l’efficacité du nouvel instrument de sanctions de l’UE. Mais son introduction s’est accompagnée de déclarations politiques. Par exemple, le président français Emmanuel Macron a appelé son homologue turc à se joindre et à ne pas contribuer au contournement des restrictions déjà imposées par l’UE.

Fait intéressant, le bloc a déjà critiqué la pratique américaine d’employer des sanctions secondaires. Une douche froide pour les Européens de l’Ouest, par exemple, a été le retrait unilatéral des États-Unis de l’accord nucléaire avec l’Iran en 2018. Washington a rétabli ses sanctions, contrairement à l’UE. Cependant, les entreprises des pays de l’UE ont été contraintes de se conformer à la loi américaine et de quitter l’Iran, craignant les mêmes coups secondaires. Cela s’est avéré une irritation pour Bruxelles.

On s’est également inquiété de l’étendue de l’interprétation américaine des limites de sa juridiction. Des dizaines d’entreprises européennes ont été frappées de lourdes amendes par le Trésor américain. Le coup le plus douloureux est tombé sur les banques, qui ont payé des pénalités de plus de 5 milliards de dollars au cours de la dernière décennie. En conséquence, les sanctions secondaires ont été prises au sérieux par Bruxelles comme un problème.

En novembre 2020, le rapport de la direction générale de l’UE sur la politique étrangère a été publié. Afin d’accroître l’efficacité des sanctions de l’UE et de répondre à l’effet extraterritorial des restrictions étrangères (lire, les États-Unis), il a été proposé de créer un organe de coordination appelé l’Agence de l’UE pour le contrôle des avoirs étrangers (EU-AFAC). L’EU-AFAC était censée développer des normes, des outils et des mécanismes de certification communs afin d’accroître la confiance des entreprises européennes engagées dans le commerce et l’investissement légitimes. Cela aurait pu aider les entreprises européennes à éviter des sanctions secondaires à leur encontre. Cependant, l’idée n’a jamais dépassé les slogans et l’agence n’a jamais vu le jour.

En janvier 2021, la Commission européenne a adopté une stratégie visant à renforcer l’ouverture, la solidité et la résilience du système économique et financier de l’UE. L’objectif de la stratégie était de promouvoir la coopération financière et économique avec les pays extérieurs au bloc, y compris dans le cadre de l’application de sanctions extraterritoriales. La Commission, en coopération avec la Banque centrale européenne et les autorités de surveillance de l’UE, était censée interagir avec les organismes d’infrastructure des marchés financiers pour mener une analyse approfondie de leur vulnérabilité en cas d’application extraterritoriale illégale de restrictions unilatérales par des pays tiers, suivie de la l’adoption des mesures nécessaires pour éliminer une telle vulnérabilité.

La Commission européenne a ensuite annoncé son intention de renforcer la loi de blocage, qui déclare nulles et non avenues toutes les sanctions extraterritoriales étrangères dans l’UE et donne le pouvoir aux tribunaux de la juridiction du bloc de satisfaire les demandes des citoyens et des entreprises de l’UE touchés par de telles restrictions. .

L’intention était de clarifier les procédures d’application de l’article 6 de la loi de blocage (permettant aux personnes soumises au règlement de recouvrer devant les tribunaux les dommages subis à la suite de mesures extraterritoriales) et de renforcer les mesures visant à contrecarrer la reconnaissance et l’exécution des droits étrangers jugements et décisions comportant des mesures extraterritoriales (article 4). Il convient de noter que l’UE a déjà tenté d’appliquer la loi de blocage en 2018, après le retrait de Washington de l’accord sur le nucléaire iranien, afin de sortir les entreprises européennes des sanctions américaines contre l’Iran. Cependant, il s’est avéré que la dépendance financière et économique de l’UE vis-à-vis des États-Unis était trop grande pour que ces actions aient un effet réel.

Dans ses relations avec l’Iran, l’UE a tenté de créer un mécanisme de paiement spécial (INSTEX) indépendant des États-Unis, qui n’a pas non plus fonctionné. Cependant, un mécanisme similaire (SHTA) a été lancé avec succès par la Suisse, mais c’est parce que les autorités américaines compétentes ont été impliquées dans sa création.

Les évaluations des autorités de l’UE ont également coïncidé avec les avis de certains experts. Selon Patrick Terry, professeur à l’Université allemande d’administration publique de Kehl, “l’affirmation américaine de la compétence extraterritoriale n’est étayée par aucun des principes de compétence reconnus dans le droit international coutumier, qui interdit l’ingérence dans les affaires intérieures d’autres États. ” Hans Köchler de l’Université autrichienne d’Innsbruck a fait des évaluations similaires, insistant sur le fait que les sanctions unilatérales, en particulier si elles sont appliquées de manière extraterritoriale, constituent une violation de la souveraineté nationale. Steven Blockmans du Center for European Policy Studies (Belgique) a préparé un rapport de synthèse sur les sanctions secondaires américaines, l’utilisation possible de telles mesures par la Chine et les mesures que l’UE pourrait utiliser pour relever de nouveaux défis.

Maintenant, l’UE elle-même crée un mécanisme de sanctions secondaires contre la Russie. Cependant, l’utilisation d’un tel instrument est peu susceptible de protéger les entreprises du bloc contre les sanctions américaines secondaires.

Dans le contexte de la solidarité euro-atlantique face à la Russie, la question de la souveraineté financière de l’UE dans ses relations avec les États-Unis risque de tomber dans l’oubli.