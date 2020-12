« Il est encore très tôt, mais à ce stade, les données préliminaires suggèrent que le virus qui domine désormais dans la deuxième vague se propage plus rapidement que la première vague », a déclaré le professeur Salim Abdool Karim, président du comité consultatif ministériel du gouvernement. dans un briefing aux journalistes.

L’Afrique du Sud pourrait voir « beaucoup plus de cas » dans la nouvelle vague que dans la première vague de la maladie, a déclaré Abdool Karim.

En Afrique du Sud, plus de 8 500 personnes sont actuellement hospitalisées pour COVID-19, dépassant le record précédent de 8 300 en août.

« Nous assistons à une augmentation beaucoup plus rapide et beaucoup plus forte de la deuxième vague ou de la résurgence que ce à quoi nous nous attendions », a déclaré le professeur Ian Sanne, membre du comité consultatif à News24 en Afrique du Sud.