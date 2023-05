La nouvelle ère de Chelsea commence officiellement alors que Pochettino signe un contrat

Mauricio Pochettino a signé un contrat de trois ans avec Chelsea pour devenir le nouvel entraîneur du club.

Une annonce officielle du club est attendue dans les prochains jours.

Pochettino est actuellement en Espagne et devrait commencer à travailler à Stamford Bridge la semaine prochaine, selon les rapports du Guardian.

La recherche de manager se termine pour Chelsea

Chelsea était à la recherche d’un nouveau manager depuis le licenciement de Graham Potter le mois dernier.

Les Bleus étaient liés à Julian Nagelsmann et Luis Enrique avant que Pochettino n’accepte les conditions pour prendre la relève à ce poste de haut niveau.

L’Argentin sera le troisième manager de l’ère Todd Boehly après que l’homme d’affaires américain a repris la propriété du petit l’été dernier.

Pochettino, quant à lui, est sans travail depuis qu’il a quitté le Paris St Germain l’été dernier également.

Le joueur de 51 ans a beaucoup d’expérience en Premier League mais héritera d’une équipe gonflée qui devra être taillée avant le début de la saison prochaine.

Changement nécessaire à Stamford Bridge

Chelsea a dépensé 600 millions de livres sterling pour de nouvelles recrues au cours de la dernière année; cependant, les résultats ont été désastreux car l’équipe londonienne a terminé 12e au classement de la Premier League.

De plus, il devra insuffler sa philosophie dans l’équipe et s’assurer que les joueurs performent comme prévu.

Les nouvelles recrues Mykhailo Mudryk, Wesley Fofana et Kalidou Koulibaly ont à peine démarré. Pourtant, sans distractions européennes lors de la prochaine campagne, Pochettino se concentrera sur le fait de terminer le plus haut possible en Premier League.

Il y a de grandes ambitions au sein de la direction de Chelsea alors qu’ils visent à se battre pour les plus grands honneurs. Il reste à voir à quoi ressemblera l’approche de Pochettino envers le travail.

Ses précédents séjours à Tottenham et Southampton ont vu ses équipes bien entraînées, jouant avec beaucoup d’engagement sur le terrain et emportant le match contre l’opposition.

Pochettino espère que les joueurs se relèveront après une saison désastreuse et devrait construire l’équipe autour d’Enzo Fernandez, le milieu de terrain argentin qui a été la lumière brillante au milieu de terrain.

Crédit photo : IMAGO / PA Images