La nouvelle ère de Barcelone démarre lentement alors que Lewandowski et Raphinha sont exclus dans un match nul et vierge

Barcelone compte sur Lewandowski pour livrer devant le but et espère que sa performance contre Rayo n’est pas un signe des choses à venir. (Photo de Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images)

BARCELONE — Les nouvelles recrues de Xavi n’ont pas pu faire la différence contre Rayo Vallecano lors de leur match d’ouverture au Camp Nou, qui s’est terminé 0-0. Barcelone a dominé le match en possession et les occasions créées, mais Rayo a tenu bon pour obtenir un match nul.

Sam Marsden d’ESPN a la réaction du Camp Nou.

Réaction rapide

La nouvelle ère de Barcelone démarre lentement

Le nouvel avenir radieux de Barcelone a commencé samedi avec un match nul et vierge à domicile face au Rayo Vallecano. C’était, au moins, mieux que les deux défaites 1-0 qu’ils ont subies contre la même opposition la saison dernière.

C’était censé être différent cette fois. Depuis sa défaite face au Rayo en avril, le Barça a dépensé plus de 150 millions d’euros pour de nouveaux joueurs. Trois de leurs cinq nouvelles recrues ont commencé ici après que la plupart d’entre eux se soient inscrits en Liga 24 heures seulement avant le coup d’envoi. Jules Kounde, cependant, a regardé depuis les gradins. Le Barça n’a pas encore assez d’espace salarial pour enregistrer le défenseur.

Robert Lewandowski a été enregistré et il a mené la ligne, flanqué en attaque par les autres nouvelles recrues Raphinha et Ousmane Dembele, mais aucun d’eux n’a pu trouver un moyen de dépasser Stole Dimitrievski dans le but du visiteur. Lorsque Lewandowski l’a battu au début de la première mi-temps, le drapeau s’est levé.

Le remplaçant Franck Kessie avait également un but exclu pour hors-jeu, tandis que Sergio Busquets et Dembele ont tous deux été refusés par Dimitrievski. Lorsque les chances se sont présentées à Raphinha, il a raté la cible.

L’optimisme d’avant-match des 81 000 fans du Camp Nou s’est transformé en sifflets en seconde période alors que Dimitrievski perdait du temps à chaque occasion. Les joueurs du Barça sont également devenus frustrés. Busquets a reçu un carton rouge tardif pour une deuxième réservation.

Il y avait aussi presque une piqûre dans la queue pour les hôtes, Rayo créant ses propres chances. Heureusement pour le Barça, le gardien de but Marc-André ter Stegen était en bonne forme pour s’assurer qu’il ne subisse pas une troisième défaite consécutive face à l’équipe d’Andoni Iraola.

L’attaque du Barça peut prendre du temps

Il était peut-être irréaliste de s’attendre à ce que la nouvelle attaque du Barça fasse un déclic tout de suite. Xavi a une profondeur incroyable à sa disposition, mais tout au long de la pré-saison, il a montré une préférence pour Lewandowski, Raphinha et Dembele. Ansu Fati, Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang et Memphis Depay attendent dans les coulisses. Ils ne resteront peut-être pas tous au-delà du mercato.

Raphinha a brillé en pré-saison mais a gâché ses meilleures chances contre Rayo. Dembele soufflait le chaud et le froid. Lewandowski a essayé de faire avancer l’équipe, mais rien n’est vraiment tombé pour lui. Il n’y avait pas de connexion instantanée entre les trois. Le remplaçant Ansu a fourni autant qu’une étincelle lorsqu’il est entré en jeu, tandis qu’Aubameyang a vu une occasion tardive dégagée de la ligne.

Il a fallu attendre janvier de leur première saison ensemble pour que Lionel Messi, Neymar et Luis Suarez décollent vraiment. Voyons à quelle vitesse Xavi peut mettre en forme cette ligne de front.

Rayo afficher les informations d’identification

Rayo a terminé 12e la saison dernière lors de sa première année de retour dans l’élite et a montré samedi contre le Barça qu’il était à nouveau prêt à se battre malgré l’un des plus petits budgets de la ligue.

Iraola est un jeune entraîneur fantastique et il a des joueurs talentueux, même s’il n’a pas un sou à dépenser. Isi Palazon et Oscar Trejo étaient amusants à regarder au Camp Nou, mais c’est la forme et la compréhension de l’équipe qui leur ont valu le point.

Cela fait trois matchs de suite qu’ils ont exclu le Barça. Le but de Luis Suarez en 2019 était le dernier du Catalan contre Rayo. Ce n’est pas une question de chance. C’est à Iraola.

Notes des joueurs

Barcelone: Ter Stegen 7; Araujo 6, Christensen 6, Eric Garcia 7, Alba 5 ; Busquets 6, Pedri 6, Gavi 6 ; Raphinha 5, Lewandowski 6, Dembélé 6

Sous-titres : De Jong 7, Roberto 6, Ansu 6

Rayon : Dimitrievski 8 ; Balliu 7, Lejeune 7, Catena 7, Fran Garcia 7 ; Ciss 6, Lopez 6 ; Isi Palazon 7, Trejo 7, Alvaro Garcia 6 ; Camello 6

Sous-titres : Falcao 6, Ponce 6, Pozo 6, Valentin 6

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Dimitrievski

Les supporters locaux en avaient assez de le voir à cause de sa perte de temps, mais son arrêt de tir a valu un point à Rayo. Il a effectué six arrêts au total lors d’une journée d’ouverture mémorable pour Rayo.

PIRE: Jordi Alba

Personne ne mérite trop de critiques pour les points perdus du Barca, mais l’arrière gauche Jordi Alba était peut-être le joueur le plus éloigné de son meilleur. Il fait généralement partie intégrante de l’attaque de son équipe, mais il ne s’est pas suffisamment avancé ou n’a pas bien noué de liens avec ceux qui l’ont précédé.

Faits saillants et moments marquants

Andoni Iraola n’a pas perdu contre Barcelone pendant son mandat de directeur de Rayo Vallecano.

Rayo Vallecano d’Andoni Iraola.

Matchs contre Barcelone : 3.

Parties gagnées : 2

Parties perdues : 0

Buts encaissés : 0 – Sid Lowe (@sidlowe) 13 août 2022

Busquets a été expulsé dans le temps additionnel, sa première expulsion dans un match de Liga.

Sergio Busquets a été expulsé pour un deuxième carton jaune après ce jeu contre Falcao. pic.twitter.com/D92kRdZ9Zl — ESPN FC (@ESPNFC) 13 août 2022

Lewandowski n’a pas pu trouver le fond des filets lors de son premier match de Liga au Camp Nou.

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

“Je comprends la déception, les attentes sont vraiment élevées. Nous devrons analyser le jeu, nous améliorer et continuer à croire au modèle de jeu. Rayo a bien défendu. Il nous a été plus difficile de créer [chances] que d’habitude. C’est dommage car nous voulions montrer aux fans que nous sommes sur la bonne voie. C’est décevant, mais nous demandons de la patience.” – L’entraîneur du Barça Xavi

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Barcelone: ​​la dernière fois qu’ils ont disputé trois matches de championnat consécutifs sans marquer contre le même adversaire, c’était contre l’Atletico Madrid en 2020-21; avant cela, ils n’avaient pas disputé trois rencontres consécutives sans marquer contre un adversaire depuis qu’ils en avaient disputé quatre de suite contre le Real Oviedo en 1989-91.

Suivant

Barcelone: Ils se rendront à la Real Sociedad le 21 août avant de jouer un match amical contre Manchester City, champion de Premier League, le 24 août, suivi d’un match de Liga à domicile contre Valladolid le 28 août.

Rayo Vallecano : Rayo se rendra à l’Espanyol le 19 août, puis accueillera Majorque le 27 août avant de se rendre à Osasuna le 4 septembre.