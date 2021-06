La nouvelle épouse de Justin Duggar, Claire, 20 ans, cache son ventre sur une photo de famille après que les fans pensent qu’elle est enceinte de son premier enfant

L’épouse de JUSTIN Duggar, Claire, a continué d’alimenter les rumeurs de grossesse dans une nouvelle photo de famille jeudi.

La jeune femme de 20 ans s’est assurée de garder son estomac hors de portée après que les fans aient été spéculer qu’elle est enceinte avec elle et le premier enfant de son mari.

Claire Spivey, la femme de Justin Duggar, a caché son ventre sur une nouvelle photo de famille[/caption]

Les fans de Counting On ont spéculé sur le fait que la nouvelle épouse est enceinte[/caption]

La mère de Claire, Hilary Spivey, a partagé une douce photo de famille d’elle et de son mari Rob pour manger avec leur fille et Justin.

Ils ont tous souri à la caméra alors qu’ils se tenaient devant un magasin de hamburgers et de desserts glacés.

Hilary a sous-titré la photo de groupe : « J’ai apprécié de rencontrer cette paire pour une crème glacée ce soir !

Tout le torse de Justin a été montré, mais Claire a gardé le sien caché et s’est positionnée principalement en dehors du tir, à l’exception de sa tête et de son cou.

Les adeptes pensent qu’elle l’attend, elle et le premier enfant de Justin[/caption]

Le ventre rogné de Claire apparaît comme Comptant sur les fans pensent qu’elle et Justin attendent leur premier enfant.

Tout a commencé après que Claire a commenté une photo de sa belle-sœur Joy-Anna berçant sa petite fille Evelyn.

Claire a écrit : « Une photo si précieuse !!

Un mystérieux commentateur a alors répondu au post de Claire : « Félicitations ! Je sais que ce n’est pas officiellement annoncé, mais j’espère que vous vous sentez super bien.

Ils ont inclus les émojis du bébé et des applaudissements dans leur commentaire – qui a depuis été supprimé.

Les utilisateurs des médias sociaux ont souligné qu’elle cachait son ventre et portait des vêtements amples[/caption]

Les jeunes mariés ont été affectueux sur les réseaux sociaux et ont récemment profité d’une journée de rendez-vous ensemble[/caption]

Les fans se sont précipités avec leurs théories, comme l’un d’eux l’a écrit : « Claire est enceinte », tandis qu’un autre a ajouté : « Personne n’est surpris.

Claire et Justin se sont mariés en février, trois mois seulement après avoir révélé leurs fiançailles.

Ils ont décidé de quitter ses parents Jim Bob et Michèlede l’Arkansas au Texas afin d’être plus proche de ses parents.





Le couple a été très affectueux sur les réseaux sociaux ces derniers temps et a récemment partagé de nouveaux clichés d’eux. souriant et embrassant.

Claire et Justin aussi apprécié une « date de style Texas » plus tôt ce mois-ci et étaient tout sourire, malgré le fait de traiter avec le frère de Justin L’arrestation récente de Josh pour des accusations de pornographie juvénile.

Quelques mois après que la famille se soit réunie pour célébrer le mariage de Justin, son frère Josh a été arrêté pour « possession de 65 images de pornographie juvénile, dont des tout-petits ».

Quelques mois après leur mariage en février, le frère de Justin, Josh Duggar, a été arrêté pour pédopornographie[/caption]