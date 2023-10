La nouvelle entreprise From Spore to More apporte des champignons frais et gastronomiques à Fox River Grove – Shaw Local

Eric Connell explorait des moyens de subvenir aux besoins de sa nouvelle famille sans impliquer de longues heures comme son travail actuel. Il est tombé sur une communauté en ligne de producteurs de champignons et a demandé à son partenaire, Angel Cress, s’ils devaient également l’essayer.

« Et cela vient de déclencher une boule d’énergie, de passion et de dynamisme qui nous a porté un long chemin », a déclaré Connell.

Moins de deux ans plus tard, les copropriétaires Cress et Connell organisent l’inauguration de leur boutique De Spore à plus de 11 h à 16 h le samedi 7 octobre à Fox River Grove.

Cress et Connell cultivent, cultivent et récoltent des pleurotes et des champignons crinière de lion, dans le but de fournir les champignons les plus frais qui soient. Le duo a d’abord commencé à vendre en gros à des restaurants locaux comme le Café Olympic à Crystal Lake, 1776, BOLD American Fare à Algonquin et à plusieurs country clubs, a déclaré Cress.

Désormais, tout le monde peut commander les champignons et les utiliser pour ses propres plats. Connell a déclaré qu’il espère que la devanture du magasin, située au 406 Northwest Highway, les reliera à la communauté de Fox River Grove et aux amateurs de champignons.

« Je regarde cette belle chose qui a l’air si unique en sachant que nous pouvons la partager avec d’autres personnes pour en créer des plats incroyables », a-t-il déclaré.

Les clients peuvent visiter la vitrine ou appeler à l’avance pour leur commande de champignons, qui arrivent généralement à la livre ou à la demi-livre, a déclaré Cress.

From Spore to More prévoit d’ajouter un autre champignon à sa liste d’ici la fin de cet hiver, appelé Maitake ou Poule des Bois, a déclaré Connell. Lui et Cress testent actuellement le type de champignon pour réaliser des lots parfaits, ce qui peut prendre environ six mois.

« Je sais à quoi ressemble le champignon parfait, donc je m’efforce toujours d’y parvenir », a-t-il déclaré.

Cress et Connell espèrent que leur succès incitera davantage de personnes à démarrer leur entreprise à Fox River Grove.

« Fox River Grove est de retour sur la carte », a déclaré Connell. « Il y a à nouveau de la valeur dans ces rues. »