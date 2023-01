La nouvelle entreprise d’Elburn propose des shakes protéinés, des «thés boostés» et de l’eau d’aloès – Shaw Local

Il y a un nouveau “knight club” dans le centre-ville d’Elburn, mais ce n’est pas le nouveau point chaud nocturne de la ville.

Plutôt que des cocktails et du vin, les clients trouveront des shakes protéinés, des thés, de l’eau d’aloès et du café.

Knight Club Nutrition a ouvert ses portes le 24 septembre au 99 E. North St. L’entreprise appartient aux habitants d’Elburn, Lori Palmisano, 55 ans, et à sa fille, Jessica Heinrich, 27 ans, qui est également enseignante au lycée local.

Lori Palmisano fait un Captain America Mega Tea. Palmisano et sa fille, Jessica Heinrich, ont ouvert Knight Club Nutrition sur North Street au centre-ville d’Elburn. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Les shakes protéinés de Knight Club Nutrition contiennent 24 grammes de protéines, de vitamines et de minéraux, avec seulement 200 calories, a déclaré Heinrich. Ils offrent différentes saveurs, y compris des biscuits et de la crème, une tasse de beurre de cacahuète, une banane à la fraise, un gâteau d’anniversaire et plus encore.

“Nos shakes sont si délicieux, et ils n’ont pas cet arrière-goût de protéines que beaucoup de shakes ont”, a déclaré Heinrich. «Il emballe tout un repas et vous laisse une sensation de satiété. J’ai l’impression que beaucoup de produits sains n’ont pas un goût délicieux, mais ceux-là le sont vraiment.

Les «thés boostés» contiennent des ingrédients qui peuvent aider à augmenter les niveaux d’énergie et à renforcer l’immunité, a déclaré Palmisano. Les eaux d’aloès sont de l’aloès concentré mélangé à de l’eau de différentes saveurs qui peuvent aider à la digestion.

« Nos produits sont naturels et sains. Les gens disent qu’ils se sentent mieux après avoir bu nos shakes et nos thés », a-t-elle déclaré. “Je sais qu’ils me donnent de l’énergie et me permettent de me sentir rassasié. Vous vous sentez juste bien.

Jessica Heinrich fait une secousse. Heinrich et sa mère, Lori Palmisano, ont ouvert Knight Club Nutrition sur North Street au centre-ville d’Elburn. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Il s’agit de la première entreprise commerciale du duo mère-fille. Palmisano a précédemment travaillé dans une entreprise similaire à Knight Club Nutrition, mais avait voulu se diversifier par elle-même.

« Je travaille dans l’industrie de la santé et du bien-être depuis 2005, et j’adore ça. De plus, je voulais travailler avec ma fille », a-t-elle déclaré à propos de l’ouverture du Knight Club Nutrition.

Heinrich, qui a trouvé le nom de l’entreprise, a déclaré que “chevalier” faisait référence à la mascotte du lycée Kaneland, qu’elle souhaitait incorporer au nom.

“Nous essayions de trouver un nom sympa, et ‘knight club’ est un jeu sur le mot ‘boîte de nuit'”, a-t-elle déclaré. “C’est la boîte de nuit la plus saine dans laquelle vous irez jamais.”

Un shake et un méga thé au Knight Club Nutrition sur North Street au centre-ville d’Elburn. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Les deux femmes ont déclaré que les entreprises locales et les résidents leur avaient déjà apporté un soutien considérable au cours des quelques mois d’ouverture.

“Elburn est une communauté tellement accueillante”, a déclaré Heinrich. « Nous avons des clients réguliers depuis le début. Ils aiment nos produits et ils se sentent bien. Nous sommes le type d’entreprise où les gens viennent tous les jours pour un shake pour le déjeuner ou après une séance d’entraînement. »

En plus de profiter d’un shake ou d’un thé, Palmisano a déclaré qu’elle espère également que Knight Club Nutrition deviendra un incontournable de la communauté où les gens pourront se rassembler.

“Nous avons une table de jeu, une table de puzzle, un bar”, a-t-elle déclaré. “Nous voulons que ce soit un endroit où les gens peuvent venir s’amuser.”

Knight Club Nutrition est ouvert de 7 h à 14 h les lundi, mardi, jeudi et vendredi ; 7 h à 16 h mercredi; et de 8h à 13h samedi et dimanche.