La nouvelle entreprise de Spring Grove vous apporte la salle d’évasion – Shaw Local

Résoudre des énigmes, casser des codes et ouvrir des serrures pour sortir d’une pièce en moins d’une heure sont les bases d’un jeu d’escape room.

Au lieu d’aller dans un complexe de bureaux ou un entrepôt réaménagé, Salli Renz et Jacob Renz vous apporteront la salle d’évasion.

L’équipe mère-fils de Spring Grove a lancé Eureka! Jeux d’évasion le 1er octobre.

« Nous sortons tout juste de [COVID-19]et les gens restent plus qu’ils ne sortent », a déclaré Salli.

Ils voulaient une idée d’entreprise où ils pourraient amener la fête aux clients au lieu de l’inverse, a-t-elle déclaré.

C’est le plaisir général de Jacob pour les salles d’évasion qui a donné naissance à l’idée, a déclaré Salli.

“L’idée est née de là et a dégénéré à partir de là. Nous sommes passés à un niveau différent avec un jeu d’évasion portable », a-t-elle déclaré.

Alors, comment fonctionne une salle d’évasion portable qui n’est pas réellement une pièce ?

Les Renze ont travaillé avec une entreprise de conception de salles d’évasion qui leur a construit trois unités portables. De la taille d’une grande photocopieuse de bureau, les jeux peuvent s’asseoir sur une table basse ou une table à manger.

Chaque jeu comprend les parties des salles d’évasion auxquelles les gens s’attendent, y compris la résolution d’indices pour ouvrir la partie suivante du jeu, a déclaré Jacob.

Chaque jeu a 14 énigmes différentes à résoudre pour vaincre le jeu, a-t-il déclaré.

«Ils sont une unité de jeu. Ce sont des unités de grande taille avec des tiroirs cachés, des codes, des puzzles et une technologie vidéo. C’est similaire aux salles d’évasion high-tech dans lesquelles vous allez », a déclaré Jacob.

Les unités sont petites, compactes et mobiles.

“C’est un jeu auquel vous jouez et les éléments sont similaires” aux salles d’évasion traditionnelles, a déclaré Salli.

Jacob est le maître du jeu – il se rend dans un endroit éloigné, configure le jeu et explique aux joueurs comment jouer au jeu dans une boîte.

Comme une salle d’évasion normale, Jacob peut fournir des indices à distance et aider les joueurs afin qu’ils “ne restent pas pris trop longtemps dans un puzzle”, a-t-il déclaré.

À l’heure actuelle, ils ont trois configurations de jeu différentes, a déclaré Salli : The Jungle, Deadly Hallows et Bomb Disposal. Elle souhaite ajouter un jeu sur le thème des contes de fées à l’avenir.

Les groupes peuvent réserver le service en ligne, et Jacob apporte le jeu partout où les gens se rassemblent, a déclaré Salli.

Les jeux sont difficiles et ont des thèmes plus matures, a déclaré Salli. Ils recommandent aux joueurs d’être au collège ou plus.

Pour information, visitez www.eurekaescapegames.com.