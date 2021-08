La nouvelle entreprise de santé de JPMorgan fait un investissement inaugural dans la start-up Vera Whole Health

Une femme passe devant JPMorgan Chase & ; Le siège international de Co sur Park Avenue à New York.

« Dans un modèle traditionnel, les prestataires sont payés en fonction du volume de procédures ; c’est un système hautement transactionnel qui, je pense, crée des incitations perverses », a déclaré Schmid dans une récente interview. « Dans notre modèle de soins, nos équipes reçoivent un salaire plus un bonus, et ce bonus est spécifiquement lié à leurs résultats. »

Vera, fondée en 2008, vise à améliorer les résultats pour les travailleurs et à réduire les coûts pour les entreprises en rendant les équipes de soins primaires responsables de la santé des employés. Les entreprises paient un forfait mensuel par patient et les médecins généralistes sont chargés de coordonner tous les soins de leurs utilisateurs. Le soi-disant modèle de soins avancés exige que Vera opère ou s’associe à des cliniques qui fonctionnent d’une manière fondamentalement différente du système en vigueur, selon le PDG de Vera. Ryan Schmid .

L’approche de la start-up implique une vision plus holistique de la santé d’un employé que de se concentrer simplement sur les maux physiques ; un engagement plus élevé des patients et un accent mis sur le bien-être mental sont plus susceptibles de détecter les maladies ou même de les prévenir dans certains cas, a-t-il déclaré.

« Nous voulons savoir que nos employés subissent un dépistage du cancer », a déclaré Mendelson. « Nous voulons savoir que nos employés ont des visites de bien-être, que s’ils ont un taux de cholestérol élevé, ils prennent réellement leurs médicaments. Il s’agit de mettre en place un modèle où vous avez un groupe responsable. »

Comme ce n’est pas un modèle simple à exécuter, seuls les employés de certaines régions auront accès à Vera cette année, a déclaré Mendelson.

Vera exploite des centres de soins primaires dans dix États ; il s’associe également à Central Ohio Primary Care, le plus grand groupe indépendant de soins primaires appartenant à des médecins aux États-Unis. JPMorgan gère un pôle technologique à Columbus avec plusieurs milliers d’employés, faisant de cette région un candidat probable pour le service.

Le modèle de soins avancés est celui qui est plus courant chez les prestataires de Medicare, mais n’a pas encore gagné en popularité dans les programmes parrainés par l’employeur, a déclaré Schmid.

Le partenariat est né d’une relation entre la société de capital-investissement Clayton Dubilier & Rice et Morgan Health, ont indiqué les sociétés. Clayton a récemment pris une la majorité l’emporte à Vera qui valorisait l’entreprise à 400 millions de dollars.

« Cela n’a jamais été fait auparavant à cette échelle, ce que nous faisons avec Vera en partenariat avec JPMorgan et Central Ohio Primary Care pour avoir un modèle axé sur l’amélioration des résultats et la réduction des coûts pour la population de moins de 65 ans », a déclaré Ravi Sachdev, associé de Clayton Dubilier et ancien banquier de la santé de JPMorgan.

« Nous ne pouvions pas lancer cela sans que quelqu’un comme JPMorgan dise: » C’est vraiment important pour nous, nous voulons faire partie de la solution « », a déclaré Sachdev.