La nouvelle entreprise de santé de Google est une raison d’acheter Alphabet

Jim Cramer de CNBC a exprimé mercredi son optimisme à l’égard de la nouvelle entreprise de soins de santé de Google avec la chaîne hospitalière HCA Healthcare, annonçant l’accord comme le dernier catalyseur positif pour les actions du géant de la technologie.

« C’est le genre de chose qui vous donne envie d’acheter des actions, et même si Google est en hausse de 36% pour l’année … je pense qu’il y a beaucoup plus de place pour fonctionner », a déclaré l’hôte de « Mad Money », qui actuellement détient une perspective favorable sur la cohorte plus large des actions FAANG.

Sous le partenariat avec HCA Healthcare, Google Cloud d’Alphabet travaillera à développer des algorithmes basés sur les dossiers des patients du fournisseur basé au Tennessee qui tentent d’améliorer l’efficacité et les résultats pour les patients.

« J’attendais que Google fasse quelque chose de grand dans le domaine de la santé en plus de s’associer à Dexcom pour l’analyse du diabète. J’attends depuis des années. Je pense que c’est tout », a déclaré Cramer.

Cramer a reconnu que les tentatives précédentes de perturber les soins aux patients en utilisant l’intelligence artificielle, comme celle d’IBM Watson, n’ont pas été à la hauteur de leurs grandes ambitions. Cependant, il a déclaré qu’il pensait que l’incursion de Google pourrait être plus fructueuse, en partie parce que la société travaille en étroite collaboration avec un fournisseur de soins de santé.

« Vous devez comprendre que l’industrie des soins de santé possède tous ces dossiers médicaux électroniques et ne fait rien avec eux », a déclaré Cramer. Mais les exploiter d’une manière qui génère plus de données empiriques et diminue le recours à des preuves anecdotiques aiderait les patients, a-t-il ajouté.

« C’est ce que fait Google avec ce programme. Si cela fonctionne, c’est un accord gigantesque », a déclaré Cramer.

Les actions d’Alphabet, parent de Google, ont augmenté de 0,74% mercredi à 2380,31 $. L’action de HCA Healthcare a augmenté de 0,77%, terminant la séance à 211,83 $. Les actions de la société, dont la capitalisation boursière est d’environ 71 milliards de dollars, sont en hausse de près de 29% depuis le début de l’année.