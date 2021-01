Carl Pei, l’entrepreneur suédois, a officiellement dévoilé sa nouvelle entreprise technologique, intitulée Nothing. L’idée derrière Nothing semble simple, et c’est de rafraîchir l’espace technologique qui est vraiment devenu un exercice plutôt banal. Et cela inclut les gadgets ainsi que les smartphones. Il y a une confirmation que la société londonienne Nothing sortira ses premiers appareils intelligents au cours du premier semestre 2021, ce qui signifie que nous pouvons nous attendre à de nouvelles choses intéressantes de la part de la société au cours des prochains mois.

Cela fait un moment que rien d’intéressant n’est arrivé en technologie. Il est temps pour une brise fraîche de changement », a déclaré Carl Pei, PDG et fondateur de Nothing. Il poursuit en disant que «la mission de rien est de supprimer les barrières entre les gens et la technologie pour créer un avenir numérique sans faille. Nous pensons que la meilleure technologie est belle, mais naturelle et intuitive à utiliser. Lorsqu’elle est suffisamment avancée, elle doit disparaître en arrière-plan et ne ressembler à rien. » À l’heure actuelle, on ne sait pas exactement ce que seront ces appareils intelligents et s’ils seront vendus dans le monde. L’entreprise de Carl Pei a déjà reçu 7 millions de dollars en financement de démarrage.

Il y a quelques jours, le fondateur de la start-up fintech indienne CRED, Kunal Shah, a investi dans l’entreprise. Les autres investisseurs incluent l’entrepreneur américain Tony Fadell qui est principal chez Future Shape et est également connu comme l’inventeur ou l’iPod et le co-inventeur de l’iPhone, Steve Huffman qui est le PDG de Reddit, Josh Buckley qui est PDG de Product Hunt , Kevin Lin, co-fondateur de Twitch et Paddy Cosgrove, fondateur de Web Summit, pour n’en nommer que quelques-uns.

C’est à la fin de l’année dernière que Carl Pei a quitté OnePlus, après près de 7 ans dans l’entreprise. C’est à l’époque de Pei chez OnePlus que la société a lancé une série de téléphones Android très excitants, en commençant il y a de nombreuses années avec le OnePlus One, qui a introduit le concept phare pour les téléphones Android. On pense que le téléphone Android de milieu de gamme, le développement du OnePlus Nord, a été étroitement suivi par Pei. La nouvelle entreprise technologique, dont le nom n’était pas connu jusqu’à présent, a été créée en octobre de l’année dernière. L’entreprise insiste sur le fait que son approche est de partir de zéro et de «tout repenser». Disons simplement que les prochains mois seront excitants pour Nothing, ce qui nous donnera une meilleure idée des surprises qui nous attendent.