La nouvelle entreprise Casper dessert le créneau des collectionneurs de chaussures

CASPER, Wyo. — Pour la plupart des gens, les chaussures sont simplement utilitaires : un vêtement porté pour protéger les pieds. Mais pour d’autres, ce sont des œuvres d’art dignes d’être collectionnées. Pour ces personnes, il y a maintenant Box of Shoes, une nouvelle boutique de chaussures située dans la Wolcott Galleria.

« Tout ce que nous avons ici est un produit assez rare que l’on ne peut pas se procurer dans n’importe quel magasin de chaussures », a déclaré le propriétaire-exploitant Zach Knight. « Ils sont essentiellement tous importés d’autres pays du monde. »

Le magasin est ouvert depuis un peu plus d’un mois et propose une large collection de chaussures uniques et rares. En ce qui concerne l’avenir, Knight a déclaré qu’il prévoyait de maximiser l’espace et de proposer encore plus de chaussures.

« Je peux tirer beaucoup plus de cet espace en réorganisant certaines choses », a-t-il déclaré avec un sourire. « Il n’y aura pas un pouce de cet endroit qui ne soit pas couvert. »

Originaire d’Orlando, en Floride, Knight a de l’expérience dans la conservation et l’hébergement de galeries d’art éphémères, et il a déclaré qu’il espérait apporter cette expertise à Box of Shoes. En mettant l’accent sur les articles rares et uniques, Knight a déclaré que son objectif était de créer des collections de chaussures présentées pendant une durée limitée avant d’être mélangées pour une nouvelle collection.

Actuellement, Knight présente une collection de baskets Vans en l’honneur du 25e anniversaire de la sortie de la célèbre série Vault by Vans conçue par Taka Hayashi.

« Pour moi, les chaussures sont des œuvres d’art », a-t-il déclaré.

Toutes les chaussures exposées sont à vendre, mais Knight a déclaré qu’il acceptait également un autre mode de paiement : les échanges.

« Il y a quelques marques que je ne connais pas très bien, comme Nike. Mais pour la plupart, si vous venez avec une paire de chaussures en bon état, je pourrai les évaluer et nous pourrons les échanger contre une chaussure d’une valeur similaire », a-t-il déclaré.

Bien que le magasin en soit encore à ses balbutiements, Knight a déclaré qu’il avait été étonné de l’accueil positif qui lui a été réservé par la communauté des chaussures de Casper et du comté de Natrona.

« L’élan de soutien a été incroyable », a-t-il déclaré. « Je pense que cela montre qu’il s’agissait d’un créneau qui n’était pas vraiment servi auparavant ici à Casper. »

