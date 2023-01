La nouvelle émission télévisée du créateur de Vampire Diaries annulée dans un revirement majeur du streamer

Les co-créateurs de THE Vampire Diaries, Julie Plec et Kevin Williamson, ont vu leur dernière série abandonnée par Peacock.

La nouvelle émission intitulée Dead Day ne se déroule plus à Peacock, même si elle a été commandée pour une série complète en janvier dernier.

Kevin et Julie étaient les cerveaux du drame pour adolescents à succès The Vampire Diaries

Le drame surnaturel a duré huit saisons

L’intrigue était basée sur la bande dessinée du même nom de Ryan Parrott.

Il a suivi un groupe de personnages alors qu’ils naviguaient dans le «jour des morts» annuel, où pendant une nuit seulement, des hordes de défunts reviennent tourmenter les vivants ou célébrer avec leurs proches.

Variety a annoncé la nouvelle de son annulation au service à la vapeur.

Dead Day la dernière série à être supprimée dans un remaniement de la programmation qui s’est produit dans divers services de streaming ces derniers mois.

Mais la série Dead Day pourrait encore se poursuivre car Peacock est sur le point de faire le tour de la série auprès d’acheteurs potentiels.

La série très appréciée a duré huit saisons et a développé une énorme base de fans.

Le co-créateur Kevin a toujours une relation avec Peacock malgré l’annulation de Dead Day.

Plus tôt ce mois-ci, Peacock a sorti en exclusivité le nouveau slasher Sick, que Kevin, qui a écrit le Scream original de 1996 en plus de sa suite et de 1997 je sais ce que tu as fait l’été dernierco-écrit avec Katelyn Crabb.

Le film, qui a été réalisé par John Hyams, a suivi deux jeunes femmes mises en quarantaine dans une maison isolée au bord du lac pendant les premiers jours de la pandémie de COVID-19, pour trouver leur sécurité bucolique brisée par l’arrivée d’un tueur armé d’un couteau.

Il a été annoncé qu’il écrirait un épisode de leur prochain vendredi 13 série préquelle Lac de cristalqui a été annoncé en octobre 2022.

La série, qui présentera également le retour de l’original Friday the 13th Final Girl Adrienne King, vient du créateur d’Hannibal Bryan Fuller et devrait suivre les origines de Jason Voorhees et de sa mère Pamela.

Pendant ce temps, Julie n’a pas eu autant de chance que Peacock a également annulé sa nouvelle adaptation YA Vampire Academy après une saison.

Cependant, le co-créateur est toujours attaché à leur prochaine série Freeman en plus d’autres projets actuellement en développement.