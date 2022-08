La nouvelle émission télévisée de Ring est un stratagème de marketing viral brillant mais inquiétant

Les coûts de la domination du marché

En 2021, Ring a vendu 1,7 million d’appareils, soit à peu près le même nombre que ses quatre prochains concurrents réunis, selon la société d’intelligence économique Strategy Analytics. En d’autres termes, il a réussi à dominer le marché qu’il a créé, même si les résultats en matière de sécurité ont été discutables. Les rapports précédents du MIT Technology Review montrent que les preuves indiquant si les caméras Ring réduisent réellement la criminalité dans un quartier sont fragiles.

Sa domination du marché est due, en grande partie, aux efforts de Ring, à partir de 2016, pour s’associer aux forces de l’ordre.

À divers moments, la société a offert des caméras gratuites à des agents individuels, ainsi qu’à des départements entiers, souvent en échange de la promotion de caméras Ring dans les juridictions des agents. Pendant un certain temps, ils ont également offert aux partenaires de la police un portail spécial pour accéder aux vidéos de la communauté, ne s’arrêtant qu’après que plusieurs médias aient rendu compte du processus, qui a été suivi d’un tollé public. Et pourtant, cela n’a pas arrêté le problème de police de Ring; plus tôt cet été – en réponse à une demande d’informations de 2019 du sénateur Ed Markey, la société admis à remettre du contenu vidéo aux forces de l’ordre sans le consentement du propriétaire de la vidéo au moins 11 fois cette année.

«Tout ce que fait Amazon donne la priorité à la croissance, à l’expansion et à la portée», déclare Chris Gilliard, chercheur invité au Harvard Kennedy School Shorenstein Center et critique virulent des technologies de surveillance. Dans ce sens, “Anneau Nation est mieux située le long d’un continuum… cette nouvelle initiative ressemble à une tentative de cimenter l’acceptation sociale de Ring », ajoute-t-il.

Alors maintenant, explique Gilliard, il n’est pas surprenant que l’entreprise se tourne vers une nouvelle stratégie pour normaliser davantage la surveillance.

Tout en bon “fun”

Mais ces côtés sombres de la technologie de surveillance ne feront pas partie de Anneau Nationle récit. Après tout, ils ne correspondent pas exactement à la mission de l’émission de donner “aux amis et à la famille une nouvelle façon amusante de passer du temps les uns avec les autres”, comme l’a décrit le fondateur de Ring, Jamie Siminoff, dans un Déclaration de presse.

Au lieu de cela, dans un cycle auto-exécutoire, l’émission élargira considérablement l’audience des vidéos Ring, le bassin de créateurs potentiels de vidéos Ring, puis (et surtout) le nombre de caméras Ring dans la nature. Et bon nombre de ces nouveaux clients ne réfléchiront probablement pas à deux fois à ce que fait réellement leur nouvelle caméra Ring.

“Ring est fier d’être incroyablement accessible, [but] c’est encore une sorte de truc technique », explique Guariglia de l’Electronic Frontier Foundation. “Mais si vous garez vos parents très non technophiles devant la télévision toute la journée et qu’ils voient les vidéos personnelles les plus drôles de Ring Cameras, Ring pourrait se propager à un public qu’Amazon a peut-être eu plus de temps à monter à bord.”

En d’autres termes, si l’entreprise parvient à ses fins, Anneau Nationl’émission de télévision, nous rapprochera d’une nation Ring, IRL.