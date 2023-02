La nouvelle émission de téléréalité de Channel 4 s’attaquera à Big Brother en plongeant des Britanniques sans méfiance dans l’arrière-pays australien

LES prétendants à I’m A Celebrity ont la vie facile dans la jungle par rapport à une nouvelle série de Channel 4 également basée sur Down Under.

Dans Outback Brits, 12 routards du Royaume-Uni se rendront dans une région reculée d’Australie pour travailler dans une ferme pendant un mois.

AFP

Dans Outback Brits de Channel 4, 12 routards du Royaume-Uni se rendront dans une région reculée d’Australie pour travailler dans une ferme pendant un mois[/caption] TVI

Animée par Bruno et Craig, l’émission les verra vivre ensemble dans ce que les patrons de la télé espèrent être une fusion Big Brother/Love Island[/caption]

L’émission les verra vivre ensemble dans ce que les patrons de la télé espèrent être une fusion Big Brother / Love Island, où les candidats pourraient potentiellement trouver la romance, s’énerver l’un l’autre – ou les deux.

Un initié de la télévision a déclaré: “C’est une véritable expérience de télé et les patrons de Channel 4 espèrent que cela deviendra un succès culte.

« C’est une excellente occasion de visiter un endroit aussi incroyable, mais les routards ne sont pas là pour des vacances.

«Ils seront mis à l’épreuve par des agriculteurs australiens sensés, qui ne toléreront aucun softie. Donc, contrairement à Love Island, la greffe qu’ils feront sera un travail réel – mais les patrons espèrent que les relations s’épanouiront et que les romances, ainsi que les querelles, seront sur les cartes.

Le travail agricole typique de l’arrière-pays comprend l’élevage de moutons et de bovins, ainsi que l’entretien des cultures.

Et en plus d’affronter le climat brûlant, le casting sera également potentiellement exposé à certains des animaux les plus dangereux du monde, notamment des serpents, des araignées et même des crocodiles, qui habitent tous l’arrière-pays.

Les 12 candidats viendront de tous les horizons, mais la plupart seront jeunes, libres et célibataires, à la recherche d’un été inoubliable.

Les agriculteurs Moody Aussie ne leur rendront certainement pas la vie facile.

Outback Brits est réalisé par la même société de production derrière Craig Revel Horwood et la série Road Trip de Bruno Tonioli sur ITV.

Les légendes de Strictly ne dureraient pas une minute dans ce nouveau spectacle.

Oti et Motsi à la chasse à l’ADN

OTI et Motsi Mabuse doivent se plonger dans l’histoire de leur famille dans la prochaine série de DNA Journey d’ITV.

Les sœurs retourneront en Afrique du Sud pour découvrir la vérité sur leurs lignées, un peu plus de deux mois après qu’Oti ait réalisé un documentaire pour la BBC sur son pays d’origine et sur son enfance.

Érotème

Oti et Motsi doivent se plonger dans l’histoire de leur famille dans la prochaine série de DNA Journey d’ITV[/caption]

La série en quatre parties présente trois autres paires de célébrités qui plongeront dans leur histoire familiale, y compris les anciennes co-stars de Line of Duty Adrian Dunbar et Neil Morrissey.

Alex Brooker de The Last Leg et l’humoriste Johnny Vegas, Hugh Bonneville de Downton Abbey et le comique John Bishop complètent la programmation.

La confirmation de l’apparition de la juge Oti dans Dancing On Ice est intervenue 24 heures après l’annonce de sa nouvelle émission de discussion ITV samedi matin plus tard cette année.

Temps de Stallone SYLVESTER Stallone suit les traces des Kardashian et des Osbourne en réalisant une émission de téléréalité avec sa famille. La série mettra en vedette la star de Rocky, sa femme Jennifer Flavin, ainsi que leurs filles Sophia, Sixtine et Scarlet. Family Stallone sera diffusé sur Paramount + cette année.

Jez ne pense pas à l’encrage

JEREMY Paxman dit qu’il est bombardé de demandes pour se faire tatouer – mais reste sceptique.

L’hôte du University Challenge est invité à suivre l’exemple de l’ancien présentateur de Question Time, David Dimbleby, qui avait un scorpion sur l’épaule – son premier encrage – à l’âge de 75 ans.

Getty

Jeremy Paxman est bombardé de demandes pour se faire tatouer[/caption]

Jeremy a déclaré: «J’ai jusqu’à présent ignoré toutes les demandes de se joindre à David Dimbleby pour se faire tatouer. Combien de temps puis-je encore tenir ?”

Jeremy tient également à battre son record personnel de pêche au saumon, mais ne garde pas espoir.

Il a déclaré: “Quelque chose se passe en mer, ce qui signifie que ces poissons ne retournent pas dans leurs rivières natales dans ce pays en nombre que nous connaissions autrefois.”

S’il bat son total, un tatouage de saumon aurait fière allure.

Jeux de mots et jeux pour Rita

L’animateur du chanteur MASQUÉ Joel Dommett a fait face à la concurrence dans les enjeux de la comédie de Rita Ora.

Un autre panéliste, Jonathan Ross, a déclaré en riant: «Rita va laisser échapper quelque chose qui ressemble un peu à une blague et vous savez à peu près dans quel domaine elle pensait que cela pourrait être, mais cela n’a tout simplement aucun sens.

Parc Ronan

Joel Dommett a fait face à la concurrence dans les enjeux de la comédie de Rita Ora[/caption]

“Rita-ismes involontaires, que nous apprécions tous beaucoup.”

Avec les trois derniers épisodes, si vous avez manqué les joyaux amusants de Rita, voici quelques-uns de ses meilleurs:

À Otter: «Cela change pour le faire. . . ”

Au chat et à la souris : “Juste du fromage par minute.”

À Pigeon : “Tu ferais mieux de ne pas arracher les plumes de ce Pigeon.”

Elle a alors essayé : « Pigeon moi ça. . . Comme me deviner ça ? »

Un Joel en riant a ajouté: “Cela ne fonctionne pas, cela ne ressemble en rien à une énigme!”

Ne change jamais, Reets.

PLUS DE SŒUR NICE GUY

À en juger par le succès de sa comédie noire Bad Sisters, la nouvelle émission Sky Dreamland de Sharon Horgan devrait être un incontournable.

L’actrice et écrivaine irlandaise a installé son dernier projet à Margate, dans le Kent, où les secrets, les mensonges, les amours et les aspirations abondent au sein d’une famille de quatre sœurs.

Lily Allen dirige le casting dans le rôle de Mel, dont le retour dans la famille cause toutes sortes de problèmes.

Ses frères et sœurs sont interprétés par Freema Agyeman de Doctor Who en tant que sœur aînée enceinte Trish, Gaby Best en tant que Clare, ainsi qu’Aimee-Ffion Edwards en tant que Leila.

La série sortira sur les écrans plus tard cette année aux côtés des autres nouveaux Sky Originals, notamment les débuts de la comédie de Danny Dyer dans Mr Bigstuff et le retour de Brassic, qui en est maintenant à sa cinquième saison.