Obsédé par la télé-réalité? Nous aussi. Et 2021 nous a juste donné une autre raison de nous asseoir et de regarder quelqu’un autre’le drame se déroule.

Le jeudi 10 décembre, WE TV a annoncé son intention de lancer la série documentaire originale de Zeus Network Le vrai Blac Chyna, qui, oui, fournira certainement un regard de près et personnel sur Blac Chynala vie à travers 13 épisodes d’une heure. Prévue pour la première le 7 janvier, la nouvelle émission de télé-réalité semble certainement faire la une des journaux alors que la personnalité de la télévision, âgée de 32 ans, se déshabille – de longs ongles roses et une lèvre brillante toujours intacte.

Dans une nouvelle bande-annonce, elle révèle ce à quoi on peut s’attendre. «Vous pourriez m’appeler Blac Chyna, mais mon vrai nom est Angela Renée White», dit-elle. «Vous connaissez Chyna grâce aux ragots, aux blogs, aux réseaux sociaux, mais vous ne connaissez pas la fille qui s’est battue pour devenir l’une des influenceuses les plus en vogue de la culture pop aujourd’hui. C’est ma vie non scénarisée, non filtrée, non éditée. Vous je crois que tu me connais, mais pas toi. »