La nouvelle émission de quiz ITV de Ranvir Singh critiquée par les téléspectateurs alors qu’ils font tous la même demande

La toute nouvelle émission de quiz ITV de RANVIR Singh a été critiquée par les fans – et ils font tous la même demande.

Le présentateur de Good Morning Britain fait face à Riddiculous, qui a été lancé lundi.

TVI

Le nouveau spectacle de Ranvir Singh, Riddiculous, lancé lundi[/caption]

TVI

Henry Lewis est le maître des énigmes de Riddiculous[/caption]

Il voit trois équipes de deux s’affronter dans une série de questions de connaissances générales rapides.

Répondre correctement aux questions amènera les équipes à débloquer une énigme, définie par le propre Riddlemaster de la série et star de The Play that Goes Wrong, Henry Lewis.

Plus ils obtiennent de réponses correctes aux questions et aux énigmes, plus ils encaissent d’argent.





Cependant, les fans ont fustigé l’émission et ont appelé ITV à ramener une autre émission de quiz Tennable.

“#Riddiculous 15 minutes suffisent ce que Crap et Ranvir est un présentateur embarrassant. Ramenez Tenable », a tweeté un spectateur.

Un autre a posté: “Je n’aurais jamais pensé qu’il me manquerait Tenable mais là tu es #ridicule.”

“Pourquoi la présentatrice a-t-elle l’air si condescendante quand elle dit “bien joué !” quand les candidats obtiennent une bonne question ou en conversation ? Ouais, pas fan de #Riddiculous désolé », a déclaré un troisième.

Parlant précédemment de l’atterrissage de sa propre émission de quiz, Ranvir a déclaré: «Héberger Riddiculous pour ITV est un rêve devenu réalité! J’ai hâte de rencontrer les candidats et de les voir essayer de résoudre les énigmes d’Henry !”

Le diffuseur a filmé 20 épisodes du programme qui continueront à être diffusés à la place de Tenable.

Tenable est hébergé par Warwick Davis alors que l’émission voit cinq candidats tenter de répondre aux 10 meilleures questions de la liste pour avoir la chance de gagner un gros prix en argent.

Riddiculous est diffusé en semaine à partir de 15h sur ITV.

Rex

Rex