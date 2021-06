La nouvelle émission de la BBC de STACEY Solomon, Sort Your Life Out, a décroché une deuxième série – avant même que la première ne soit diffusée.

Le succès phénoménal du pilote de l’émission en avril a laissé les gros bonnets de la BBC commander davantage de la nouvelle émission qui sera diffusée plus tard cette année.

Stacey, 31 ans, a vu la première série commandée et annoncée en mars, la BBC commandant des épisodes de six heures de l’émission organisatrice.

Mais grâce au succès précoce de Stacey et à son énorme popularité, les initiés ont déclaré que les patrons en redemandaient.

Une source a déclaré: « Le pilote de Stacey pour Sort Your Life Out a été un énorme succès et très bien reçu.

«Elle est absolument parfaite à l’écran et est vraiment accessible à tant de gens.

« Sort Your Life Out aide les gens à désencombrer leur vie, ce n’est pas seulement une émission sur l’organisation et le rangement. C’est émouvant et emmène les familles dans un véritable voyage, tout en donnant aux téléspectateurs des astuces et des conseils pratiques.

« Après que les meilleurs patrons de la BBC aient vu le pilote en avril et aient été tellement impressionnés par la qualité de son déroulement, ils ont dit qu’ils voudraient une deuxième série – même si la première n’a pas été diffusée.

« C’est un énorme boost de confiance pour Stacey car c’est le plus grand compliment que vous puissiez recevoir à la télé.

« Les fans qui se connecteront à la première série ne devraient pas avoir à attendre trop longtemps une seconde, espérons-le. »

La tendance « taper pour ranger » de Stacey sur Instagram a encore accru sa popularité et elle est désormais l’un des noms de famille préférés du Royaume-Uni.

Et tandis que sa carrière va de mieux en mieux, sa vie de famille l’est aussi.

Plus tôt ce mois-ci, Stacey a annoncé qu’elle attendait son deuxième enfant avec Joe Swash, 39 ans.

Le couple a déjà un fils, Rex, deux ans, ensemble, ainsi que les deux garçons de Stacey, Zachary et Leighton d’une relation précédente et le fils de Joe, Harry.









Stacey a déclaré qu’elle essayait d’avoir un autre enfant avec Joe depuis longtemps et qu’elle ne pensait pas qu’elles tomberaient à nouveau enceintes.

Annonçant la nouvelle sur Instagram, Stacey a ajouté: « Nous avons décidé que nous étions déjà si chanceux d’avoir nos garçons », a-t-elle ajouté.

C’est notre plus grand privilège dans la vie et nous sommes tellement reconnaissants d’être parents, alors nous avons arrêté d’essayer et nous nous sommes déjà comptés tellement, tellement, tellement bénis.

Le couple a ensuite été ravi de découvrir qu’ils attendaient un autre membre de la famille.