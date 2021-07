La nouvelle émission de Holly Willoughby et Bradley Walsh, Take Off, laisse les téléspectateurs perplexes – mais pouvez-vous deviner pourquoi ?

Les fans de HOLLY Willoughby et Bradley Walsh ont partagé leur confusion quant au calendrier de leur nouveau jeu télévisé Take Off.

L’émission BBC One a débuté ce soir avec beaucoup d’amusement, de jeux et de divertissement en vol – mais les téléspectateurs ont déclaré avoir repéré un GROS problème.

5 Le décollage de Holly Willoughby et Bradley Walsh a été diffusé pour la première fois depuis ses débuts en 2019

5 Mais les téléspectateurs ont été déconcertés par le timing de l’émission de BBC One

Alors que les gens qui regardaient à la maison se connectaient, ils se demandaient pourquoi c’était à l’antenne en premier lieu, car les candidats chanceux ont reçu des vacances.

Certains fans ont déclaré que c’était un moment inapproprié pendant la pandémie car ils ne peuvent pas voyager à cause de Covid et sont désespérés de s’enfuir.

Les voyages en Amérique ont été organisés par Holly, 40 ans, et Bradley, 61 ans – mais les États-Unis n’acceptent actuellement pas les voyageurs du Royaume-Uni.

S’adressant à Twitter, un téléspectateur a gémi : « Ai-je bien compris ? La nouvelle émission de Bradley Walsh et Holly Willoughby parle de personnes essayant de gagner des vacances… même si nous ne pouvons voyager nulle part ? »

Un autre s’est moqué: « Sooo bbc1 l’émission du samedi soir aux heures de grande écoute est #Takeoff sur les vacances … fous ces horaires »

Et un autre a réfléchi dans un tweet : « Étant donné que cela a été filmé, je parie que les gagnants ne sont pas encore partis en vacances ?

Comme un autre fulminait : « Pendant si mal des vacances, et maintenant nous devons supporter que TakeOff soit à la télévision ! »

Personne ne décolle…

« Personne ne décolle … quelle émission inappropriée pour ce moment », a commenté un autre.

Dans un mouvement de choc, Holly, 40 ans, s’est associée à la star de The Chase, Bradley, 61 ans, sur la nouvelle série qui a été diffusée pour la dernière fois en tant qu’émission spéciale de Noël en décembre 2019.

Avant la diffusion de l’émission de ce soir, un annonceur de la BBC a présenté l’émission et a déclaré qu’elle avait été filmée avant le verrouillage.

Les gagnants de ce soir ont remporté des voyages à Los Angeles et Las Vegas, ainsi qu’à Blackpool.

Holly a précédemment expliqué le concept de l’émission sur The One Show et a déclaré: « En gros, ce que nous faisons, c’est offrir des vacances.

« Nous avons un gros avion dans le studio, donc les gens doivent faire différentes tâches et jeux et s’ils ont la chance, ils obtiennent une place dans l’avion.

« Pour qu’ils puissent aller au Mexique, dans les Caraïbes, à Las Vegas… »

Elle a ajouté: « La plupart de mon travail dans cette émission consiste à garder Bradley Walsh. Il est une loi en soi.

« C’est un vrai plaisir de travailler avec lui, mais un vrai cauchemar ! »

5 Une invitée au bon cœur a appris qu’elle avait gagné quatre sièges dans « l’avion » de Holly et Bradley et qu’elle pourrait s’envoler pour Las Vegas avec des amis

5 Les concurrents devaient deviner des destinations éloignées à partir d’indices apparaissant sur un tapis roulant