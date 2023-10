La nouvelle émission de chasse aux fantômes LGBTQ+ de Hulu enquête sur des monuments américains hantés – Twin Cities

Lorsque Juju Bae, originaire de Baltimore, a finalement soumis une candidature pour jouer dans une nouvelle série documentaire sur la chasse aux fantômes sur Hulu, après des semaines de réflexion sur l’appel au casting, elle a franchi une étape supplémentaire : elle a consulté ses proches décédés.

« Je me disais ‘Ancêtres’ – parce que je parle tout le temps à mes ancêtres, je parle tout le temps à des morts – je me disais ‘Ancêtres, si c’est pour moi, rendez-le facile' », a déclaré Bae. un spiritualiste de 31 ans né à Beechfield, qui vit maintenant près de Patterson Park et travaille comme médium.

Quelques minutes après son plaidoyer auprès de ceux qui sont passés dans un autre royaume, quelqu’un de l’équipe de casting de la série a appelé Bae pour exprimer son intérêt à passer son audition, a-t-elle déclaré.

« Living for the Dead », la nouvelle série de Hulu racontée par l’actrice Kristen Stewart, qui a également été productrice exécutive de la série, donne une touche LGBTQ+ au surnaturel et suit cinq chasseurs de fantômes queer alors qu’ils enquêtent sur des monuments hantés à travers le pays. Bae a rejoint le casting en tant que « sorcière » résidente et guérisseuse spirituelle de l’équipe, dirigeant les séances et communiquant avec les défunts dans la série de huit épisodes diffusée en première mercredi.

« Cela a commencé comme une chimère hypothétique et stupide et maintenant je suis si fier d’avoir dirigé quelque chose qui est aussi émouvant et significatif que c’est vraiment un bon vieux temps gay », a déclaré Stewart dans un communiqué annonçant les docu-séries. « Nos acteurs me font rire et pleurer et ils ont eu le courage et le cœur de nous emmener dans des endroits où je n’irais pas seul. »

Voyageant ensemble dans un camping-car, Bae, le chasseur de fantômes Alex LeMay, le lecteur de cartes de tarot Ken Boggle, le médium Logan Taylor et le chercheur paranormal Roz Hernandez visitent des attractions, notamment un motel sur le thème des clowns au Nevada, le sanatorium de Waverly Hills au Kentucky et une ancienne maison funéraire. dans l’Ohio.

Pendant les nuits passées dans ces destinations effrayantes, enregistrées sur des caméras vidéo portatives et par une équipe de tournage professionnelle, de nombreuses activités prétendument paranormales se déroulent. Les personnes représentant les lieux hantés rapportent avoir été attrapées et griffées par des fantômes, en plus d’avoir éprouvé d’autres sensations étranges.

Les personnalités vivantes de la série ne manquent pas non plus de cris – et de rires –, car elles utilisent la technologie de détection des fantômes et l’intuition spirituelle pour communiquer avec les morts.

« Nous avons tous pu exploiter les forces de chacun », a déclaré Bae, notant que l’équipe a abordé la chasse aux fantômes « avec un cœur plus ouvert… sans essayer de déranger ou de harceler les esprits, ou de les irriter ».

Stewart, qui a fait équipe avec les créateurs de « Queer Eye » pour créer la série, s’est fréquemment enregistrée via FaceTime et par SMS lorsqu’elle n’était pas sur le plateau et a aidé les acteurs à se sentir plus à l’aise devant la caméra pendant leurs deux mois de tournage. plus tôt cette année, a déclaré Bae.

Bae était une chanteuse, danseuse et interprète naturelle en grandissant, a déclaré sa mère, Liz Mack, qui vit dans le comté de Baltimore. « Elle était calme, mais elle était aventureuse. »

Bae a fréquenté des écoles catholiques et a obtenu son diplôme du lycée Seton Keough, désormais fermé, en 2010, et même si elle avait « une croyance en Dieu, en une puissance supérieure », Mack, 58 ans, a déclaré à propos de sa fille, « il y avait des choses qu’elle remettait en question ». sur la façon dont fonctionnait la religion organisée.

Au cours des trois ou quatre dernières années, Bae s’est penchée plus profondément sur sa spiritualité et a commencé à s’identifier comme une sorcière, a-t-elle déclaré, après avoir discuté avec d’autres personnes qui revendiquaient cette identité.

Les personnes soupçonnées d’être des sorcières ont toujours été persécutées et incomprises – et c’est un terme qui porte encore beaucoup de bagages, a déclaré Bae – mais pour elle, « être une sorcière… c’est simplement être connecté à ce qui se passe autour de vous, et réaliser et posséder le pouvoir que vous avez dans votre situation et le pouvoir de manipuler certaines de ces circonstances autour de vous.

Depuis Baltimore, elle rencontre virtuellement ses clients pour proposer des lectures psychiques, au cours desquelles elle délivre des messages des morts « pour plus de clarté et souvent de paix et de guérison ». Sa pratique est « enracinée dans la spiritualité noire américaine et africaine », a déclaré Bae, et presque tous ses clients sont noirs.

Faisant des lectures lors d’événements locaux, Bae est « très compatissant et vraiment authentique avec les gens, et il essaie vraiment simplement d’entrer en contact avec eux », a déclaré Mack.

Mais ce n’est pas un travail facile.

« En tant que personne queer et aussi en tant que sorcière autoproclamée, vous faites constamment votre coming-out », déclare Bae, qui est bisexuelle, dans le troisième épisode de « Living for the Dead », assise avec ses camarades autour d’une table. alors qu’elle mène une séance dans un manoir hanté de l’Arizona.

L’émission Hulu met davantage en lumière les chasseurs de fantômes LGBTQ+ et met l’accent sur la compassion qu’ils apportent au travail.

« Les morts, tout comme les homosexuels, comme de nombreuses communautés différentes, peuvent facilement être rejetés ou ignorés », a déclaré Bae. « Nous avons une certaine vision de ce que signifie être ostracisé, mais aussi de ce que signifie être célébré. »

Avec la première de la série, elle souhaite inspirer les autres – en particulier ceux qui lui ressemblent – ​​à entrer en contact avec leur côté spirituel.

Pour les amateurs de surnaturel souhaitant s’essayer à la chasse aux fantômes à Baltimore, Bae a recommandé de prêter une attention particulière aux histoires racontées sur des lieux effrayants.

« Il y a tellement d’activités spirituelles, surtout à Baltimore, c’est un endroit tellement hanté », en partie parce que la ville est si vieille et a une histoire si riche, a-t-elle déclaré.

« Baltimore a une relation très intime avec la mort, et lorsque vous grandissez dans un endroit qui a ce genre d’intimité, vous commencez à réfléchir et êtes souvent en communication avec ce que signifie mourir. »

Bae encourage le scepticisme, mais a déclaré que ce n’était pas une raison pour sauter la nouvelle émission de Hulu.

« C’est drôle, c’est rempli de cœur et ça parle de bien plus que des gadgets de détection de fantômes et des rencontres effrayantes avec les morts », a-t-elle déclaré.

