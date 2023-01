La nouvelle édition de bien-être hybride Gen 6 de Fossil est grande sur la durée de vie de la batterie

Fossil a annoncé une autre nouvelle smartwatch cette semaine, cette fois dans la catégorie e-ink et sans Wear OS. Le Fossil Gen 6 Hybrid est désormais disponible dans une édition Wellness, tout comme le Gen 6 ordinaire, mais il a une très longue durée de vie de la batterie, ce qui devrait être une interface utilisateur plus simple et de nombreuses fonctionnalités de santé.

Pour ceux qui découvrent la collection Hybrid de Fossil, la chose la plus importante à savoir est qu’ils essaient de combiner le meilleur d’une montre ordinaire et d’une smartwatch. Ils n’exécutent pas Wear OS, mais sont toujours capables de suivre de nombreuses mesures de santé (comme la SpO2 et la fréquence cardiaque) et vous permettent de personnaliser votre montre. Ils incluent des aiguilles de montre physiques et une ambiance de montre plus traditionnelle avec quelques astuces en arrière-plan. Nous avons obtenu nos premiers modèles hybrides Gen 6 à la mi-2022.

Cette dernière édition Fossil Gen 6 Hybrid Wellness est livrée avec un boîtier de 44 mm qui prend en charge des sangles de 20 m, une autonomie de batterie allant jusqu’à 2 semaines, une détection automatique des entraînements, un suivi SpO2 et VO2Max, l’intégration Alexa et un nouveau design. Il peut également vous envoyer des notifications de votre téléphone, afficher la météo et vous permettre de contrôler la musique. Il y a un microphone intégré, des boutons physiques pour les commandes, plusieurs options de couleur, Bluetooth 5.0, une charge assez rapide et une résistance à l’eau de 3 ATM.

Le nouveau Fossil Gen 6 Hybrid Wellness Edition sera lancé plus tard cette semaine pour 229 $. Vous pouvez le magasiner à Le site des fossiles.