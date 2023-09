La Nouvelle-Écosse se prépare alors que l’ouragan Lee devrait toucher terre ce week-end

La Nouvelle-Écosse se prépare à affronter la première tempête majeure de la saison, alors que l’ouragan Lee se dirige vers les Maritimes.

Lee devrait toucher terre samedi, mais la région devrait connaître du vent et de la pluie à partir de vendredi soir. Et avec les arbres entièrement feuillus, des pannes de courant sont possibles.

Les municipalités de toute la province ont communiqué avec les résidents sur les meilleures façons de se préparer à la tempête de ce week-end. Une mise à jour provinciale aura lieu à 13 h HA, et sera diffusée en direct par CBC News.

Environnement Canada a émis des veilles d’ouragan pour certaines parties du sud et du centre de la Nouvelle-Écosse, notamment les comtés de Yarmouth, Shelburne, Queens, Lunenburg, Digby et Halifax, parallèlement aux avertissements et déclarations de tempête tropicale, de vent et d’onde de tempête déjà en place.

Shannon Miedema, directrice de l’environnement et du changement climatique de la municipalité régionale d’Halifax, a déclaré que la ville avait préparé des kits anti-tempête pour ceux qui n’auraient peut-être pas les moyens d’acheter des fournitures d’urgence.

(Centre canadien de prévision des ouragans)

Miedema a déclaré que les kits comprennent du matériel éducatif sur la préparation aux ouragans, à la chaleur et à d’autres conditions météorologiques extrêmes, avec de multiples traductions pour les « communautés de nouveaux arrivants ».

Pour les kits d’urgence faits maison, Miedema a déclaré que les gens devraient s’assurer d’avoir « les provisions dans leur maison pour être en bon état pendant au moins 72 heures », a déclaré Miedema, ajoutant que « l’éclairage et les chargeurs pour les téléphones et certains aliments non périssables » sont également essentiels. articles.

Elle a également déclaré qu’une partie de la préparation à la tempête remontait à l’ouragan Dorian en 2019, lorsque la municipalité avait acheté un camion réfrigéré pour stocker les aliments surgelés des résidents pendant les pannes de courant. Miedem a déclaré que le camion avait été préparé pour ce week-end.

Dans le comté de Cumberland, l’équipe régionale de gestion des urgences continue de surveiller Lee et « travaille fort pour soutenir les efforts des premiers intervenants et des membres de la communauté qui seront en première ligne pour faire face à la tempête », a déclaré Greg Herrett, de la municipalité. du directeur administratif de Cumberland, dans un communiqué.

Herrett a également déclaré que les résidents étaient invités à s’approvisionner en fournitures et à surveiller les comptes de médias sociaux pour connaître les mises à jour.

« Les décisions concernant l’ouverture de centres de confort seront prises communauté par communauté », a ajouté Herrett.

Cette semaine, le ministère provincial des Services communautaires a publié sa liste des refuges qui seront ouverts dans toute la province ce week-end, certains ouvrant dès vendredi soir.

Annulations dans toute la région

Bay Ferries a annoncé que les traversées du Fundy Rose samedi et dimanche sont annulées. De plus, il y a un avis concernant les départs matinaux du week-end « en raison de l’état de la mer après une tempête », affectant les départs de Saint John à 8 h et de Digby à 11 h.

Le marché fermier du port maritime d’Halifax sera également fermé samedi en raison de la tempête.